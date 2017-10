Garten in England West Green House Garden

„Ein Garten zwischen Tradition und Moderne.“ Wie oft hat man diese Phrase schon in Reiseführern gelesen? Auf jeden Fall zu oft. Doch bei diesem Garten in England könnte die Beschreibung passen.

Die Vorgeschichte

Der Garten von West Green House in der englischen Grafschaft Hampshire ist im 18. Jahrhundert entstanden und seit 1957 im Besitz des National Trust. 1990 wird ein Großteil des Gartens bei einem Anschlag zerstört. 3 Jahre später übernimmt die australische Planerin Marylyn Abbott in West Green. Und drückt ab dem Zeitpunkt dem Garten unübersehbar ihren Stempel auf. So verändert sie die Pflanzenauswahl vieler Beete alle paar Jahre, mit immer neuen Farbthemen. Doch das ist nicht alles. Auch ergänzt sie die traditionelle Gestaltung mit modernem Design. Kann das funktionieren? Das verrät ein Rundgang.

Historisches Ensemble

Die meisten Gartenräume sind geometrisch angeordnet und beziehen sich mehr oder weniger auf das Haus, ein historisches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert im georgianischen Stil. Unter anderem erkennbar an der flachen Backsteinfassade und darin eingelassenen Büsten.

Alice im Wunderland

Traditionell in der Struktur, spielerisch in den Pflanzen. Im Alice Garden sollen sich die Figuren aus „Alice im Wunderland“ verstecken. Der verrückte Hutmacher oder das weiße Kaninchen lassen sich aus den Buchsskulpturen aber nur mit etwas Fantasie herauslesen. Ein amüsantes und kurzweiliges Vergnügen. Klassisch hingegen die märchenhafte Pflanzenauswahl in Rot und Weiß.

Walled Garden

Weiter geht der Rundgang durch ein Tor in den ummauerten Gartenteil, der einem klassischen geometrischen Muster folgt. Im vorderen Bereich erstrecken sich kurz getrimmte Rasenflächen, sowie buchsgesäumte Beete mit Rosen, Stauden und Einjährigen. Im hinteren Bereich hat Marylyn Abbott einen Obst- und Gemüsegarten geschaffen, der seinesgleichen sucht.

Denn sie gruppiert nicht einfach Salat und Kohl nach funktionalen Gesichtspunkten, sie stellt dem Gemüse verschiedene Zierpflanzen und Skulpturen zur Seite. Rankgerüste mit Feuerbohnen, Kapuzinerkresse und Duftwicken sorgen für Höhe. Jeder, der auch nur den kleinsten Gemüsegarten hat, wird sich hier inspirieren lassen.

Nymphäum

Als Besucher hat man das Gefühl, dass man geradezu durch den Garten geführt wird. Magisch zieht es einen durch das Mondtor in das schlicht gehaltene Nymphäum. Hier dreht sich alles um Wasser. Nichts blüht hier. Nichts lenkt ab von der Harmonie dieses Gartenraums. Direkt nebenan soll die nächste moderne Attraktion warten. Dank der Hecken ist davon aber von hier aus nichts zu sehen.

Blick ins Paradies

Der Gartenteil liegt auf einer kleinen Anhöhe. Wer von der tiefer gelegenen Wiesenfläche weiter südlich in Richtung des Paradiesgartens schaut, erkennt nur schemenhaft die Spitzen der Fontänen. Sofort mag man nachschauen, was es damit auf sich hat: Marylyn Abbotts zeitgemäße Interpretation eines islamischen Wassergartens. Streng formal, in minimalistischem Design. Mit Bäumen, die auf Inseln zu wachsen scheinen, deren Wurzeln aber bis in die darunter liegende Erde reichen.

Von Schwertlilien und Drachen

Hinter dem Paradiesgarten wird’s wilder. Scheinbar. Denn die Staudenpflanzung ist penibel geplant. Über 190 Meter schlängelt sich die Pflanzung, die man über 5 Brücken immer wieder kreuzt. „The Garden of the Five Bridges“ nennt Marylyn Abbott diesen Bereich, dem die Besucher durch den Garten folgen. Wie Wasser in einem Bachlauf lässt sie hunderte Sibirische Schwertlilien fließen, Iris sibirica der Sorte ´Papillon´. Ein Beet, das fast nur aus einer Pflanzensorte besteht und doch nicht eintönig und langweilig daherkommt. Sondern in seiner Leichtigkeit den Bruch zur umgebenden Landschaft abmildert.

Vom Iris-Garten geht es über die Wiese zu einem Drachen. Wie kitschig wirken asiatische Figuren, wenn sie lieblos in Vorgärten gestellt werden. Der hölzerne Drache in West Green House Gardens hingegen scheint hierher zu gehören. Er schlängelt sich hinter Hainbuchenfenstern. Wie ein kleiner Ausblick in eine andere Welt.

Traditionell? Modern? Oder wie?

Ist der Garten von West Green House nun eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne? Auf jeden Fall. Denn Gartenplanerin Marylyn Abbott hat aus dem Vorhandenen und aus ihren Ideen etwas Neues geschaffen: einen schönen, überraschenden und, vor allem, einen humorvollen Garten.