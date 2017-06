Der Pflanzendoktor Tipps zur Schädlingsbekämpfung

Manchmal ist es gar nicht so leicht, die Ursachen für kranke Pflanzen zu finden. Nicht so für Thomas Schuster. Der Pflanzenschutzexperte wird gerufen, wenn keiner mehr weiter weiß. Er kennt so gut wie alle Krankheiten und Schädlinge und weiß, was man gegen sie tun kann und auch darf!

Einmal im Jahr ist Thomas Schuster zu Gast im Kreislehrgarten in Bad Grönenbach im Unterallgäu. Eine gute Möglichkeit für Kreisfachberater Markus Orf, sich eingehend beraten zu lassen. Der Gartenbau-Ingenieur kommt ursprünglich aus dem Bereich der Baumschule, mit Gemüse und vor allem mit den Krankheiten und Schädlingen, die an diesem vorkommen, kennt er sich daher nur bedingt aus. Und auch viele Privatleute nutzen das Angebot des „Pflanzendoktors“. Sein Besuch bietet ihnen die Gelegenheit, kranke oder befallene Pflanzen bzw. Teile davon mit in den Kreislehrgarten zu bringen und sie dem Experten zu zeigen. Denn auch für ihn ist es deutlich einfacher, eine Diagnose zu treffen, wenn er dem Patienten von Angesicht zu Angesicht begegnet.

Hier alle Krankheiten/Schädlinge, die im Beitrag behandelt wurden:

Birnengitterrost:

wirtswechselnder Pilz, der den Sommer auf Birnen und den Winter auf manchen Wacholder-Arten und sogar Sorten verbringt. Symptome am Wacholder: spindelartige Verdickungen an den Trieben, quellen auf, wenn es feucht wird. Symptome an der Birne: Blattverfärbungen und –flecken auf den Blattoberseiten, etwa ab Mitte Mai.

BEKÄMPFUNG: resistente Wacholder pflanzen, weniger anfällige Birnen-Sorten wählen.

Kohleule:

Nachtschmetterling, der seine Eier an die Blattunterseiten von Kohlpflanzen legt, seine Raupen können sich in die Kohlköpfe einbohren und so den Ertrag mindern.

BEKÄMPFUNG: Kulturschutznetz anbringen, Eigelege zerquetschen.

Lauchminierfliege:

Minierfliege mit zwei Generationen pro Jahr, die ihre Eier in die Stängel von Steckzwiebeln oder Lauch legt. Die geschlüpften Larven bohren sich innerhalb der Stängel nach unten bis sie schlüpfen und verursachen dabei Verkrümmungen am Laub des Gemüses.

BEKÄMPFUNG: Kulturschutznetz.

Blattläuse:

sehen unschön aus, sind aber nur halb so schlimm. Also bei Zierpflanzen lieber mal ein Auge zudrücken, die bekämpfende Nützlingspopulation stellt sich in der Regel von selbst ein.

BEKÄMPFUNG: Gemüse mit Schmierseife (1 EL auf 1 TL Wasser) tropfnass sprühen, 3-4 mal im Abstand von 2-3 Tagen, abspülen mit dem Gartenschlauch (scharfer Strahl).

Sklerotinia an Salat:

Pilzkrankheit, deren Sporen bis zu 10 Jahre im Boden überdauern können. Befallene Pflanzen sehen aus als hätten sie einen watteartigen Überzug, schließlich werden sie schleimig und man findet die schwarzen Fruchtkörper, die sogenannten Sklerotien.

BEKÄMPFUNG: befallenes Pflanzenmaterial über den Hausmüll entsorgen.

Malvenrost:

Pilzerkrankung an Stockrosen, gelb-weißliche Flecken auf den Blattoberseiten, orangefarbige Pusteln unterseits.

BEKÄMPFUNG: befallenes Pflanzenmaterial über den Hausmüll entsorgen.

Apfelgespinstmotte:

im Prinzip harmloser Schmetterling, dessen Raupen sich ein kuscheliges Nest aus Gespinsten bauen, die sie vor Regen und vor Vögeln schützt. Werden aus den Raupen Schmetterlinge, wandern sie ab und die Gespinste verschwinden. Den Bäumen schadet das nicht.

BEKÄMPFUNG: im September Leimringe an den betroffenen Bäumen anbringen, absammeln.

Rebenpockenmilbe:

0,2 mm große Milben, mit bloßem Auge kaum zu erkennen, überwintern in Knospen, wandern dann beim Austrieb auf Blattunterseiten und leben dort in weißem Filz, der auch mit bloßen Auge gut zu erkennen ist.

BEKÄMPFUNG: wenn, nur während Wanderung der Tiere, aber selbst da sehr schwierig.

TIPP:

Thomas Schuster ist am 22.06.17 ab 17.30 Uhr im Kreislehrgarten Bad Grönenbach zu Besuch. Wer sich dort vom Experten beraten lassen möchte, sollte auf jeden Fall Teile der befallenen Pflanzen mitbringen.