Elsbeeren Likör aus Wildfrüchten

Likör aus Elsbeeren

Es gibt Jahre, da trägt die Elsbeere kaum Früchte. Wenn es mal ein gutes Elsbeeren-Jahr gibt, nehmen die Gärtner den Ernteaufwand gerne in Kauf. Denn auch Vögel lieben die herben Früchte und kommen ihnen sonst zuvor. Aus den geernteten Elsbeeren stellen die Gärtner Likör her. Als erstes werden die Früchte gereinigt. Einzelne Exemplare mit Faulstellen werden aussortiert, dann kommen die Elsbeeren in einen sauberen Eimer. Drei Kilogramm insgesamt. Der spätere Likör ist ausschließlich für die Mitarbeiter des Botanischen Gartens gedacht. Die Arbeitsschritte sind aber bei allen Likören ähnlich. Man braucht: Früchte, Zucker und Alkohol.

Für ihren Likör verwenden die Bayreuther Gärtner 99-prozentigen Alkohol. Dazu kommt 40 Grad warmes Wasser im Verhältnis 1:1. In diesem Fall 1 Liter. So, dass die Früchte gut bedeckt sind. In 500 ml Wasser werden nun 300 Gramm brauner Zucker gelöst und ebenfalls in den Eimer gegeben. Dann wird die Masse zusammengedrückt, etwa mit einem Holzhammer. So kann der Alkohol besser in die Früchte eindringen und die Früchte sind sicher mit Flüssigkeit bedeckt. Das Gemisch darf nun 3 bis 5 Tage ziehen.

Anschließend geht’s in die Obstpresse. In diesem Fall eine Wasserdruck-Saftpresse. Der Korb ist mit einem Einlegesack ausgeschlagen, damit die Fruchtmasse beim Druckaufbau in der Presse bleibt. In der Mitte der Presse sitzt eine Membran. Sie wird mit Wasser gefüllt und presst dabei die Früchte an die Außenwand. Mehrere Tonnen wirken so auf das „Fruchtmus“. Die Flüssigkeit landet im Abfüllbehälter.

In Flaschen wird erst nach mindestens drei weiteren Monaten umgefüllt. In dieser Zeit setzen sich Fest- und Trübstoffe ab. Je länger man wartet, desto besser wird der Likör, so die Erfahrung der Bayreuther Gärtner. Der fertige Elsbeeren-Likör hat einen Alkoholgehalt von etwa 30%.

Kontakt: Ökologisch-Botanischer Garten

Universität Bayreuth

Universitätsstraße 30

95447 Bayreuth



täglich geöffnet außer samstags

