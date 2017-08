Blutweiderich Leckere Blüten – nicht nur für Insekten!

Blutweiderich, botanisch Lythrum salicaria, gehört für Barbara Krasemann in jeden Garten. Die heimische Staude ist hart im Nehmen, überlebt selbst an schwierigsten Standorten und liefert feine Blüten für die Küche.

Nass oder tocken?

Im 8.500 Quadratmeter großen Garten im mittelfränkischen Dixenhausen wächst Blutweiderich bereits an mehreren Stellen. Drei Jungpflanzen, die sie selbst gezogen hat, setzt Barbara Krasemann in ihr ‚Wasserloch‘. So nennt sie den Bereich ihres Gartens, der selbst im heißesten Sommer immer feucht ist. Doch Blutweiderich muss nicht zwingend nass stehen, er kann! Auch auf trockenen Böden fühlt sich die Staude wohl, bleibt dort etwas kompakter im Wuchs, blüht aber ebenso schön. Die ältesten und größten Bestände von Barbara Krasemann stehen entlang ihres Teichs, wachsen im feuchten Sumpfbereich gut eineinhalb Meter hoch.

Die Blüte beginnt im Juni. Die Blüten sind ein Magnet für Insekten. Bienen, Hummeln, Schmetterlinge – ständig summt es in den Pflanzen. Einzige problematische Eigenschaft des Blutweiderichs: sein Ausbreitungsdrang. Die Staude vermehrt sich sowohl über Ausläufer, als auch über Samen. Verdrängt dann schnell schwächere Pflanzen.

Teilen oder Aufessen?

Barbara Krasemann hat ihre ganz eigene Art damit umzugehen. Im Herbst nimmt sie die Stöcke regelmäßig raus, teilt sie und verschenkt die so entstandenen Jungpflanzen. Und auch bei den Blüten ist die Gärtnerin nicht zögerlich.

Immer wieder schneidet sie einen Teil der Blüten, denn die sind auch in der Küche wertvoll. Als Deko im Salat oder in Süßspeisen und auch als Blutweiderich-Küchle. Dazu einen einfachen Pfannkuchenteig anrühren, die Blüten kurz eintauchen und in der Pfanne ausbacken – fertig ist eine leckere und schöne Nachspeise!

Für noch mehr Geschmack bestreut Barbara Krasemann die heißen Blüten mit etwas Zimtzucker. Und dann heißt es einfach reinbeißen. Warm schmecken die Blüten am besten.