natur exclusiv Tiermythen - Im Auge des Löwen

Afrika bietet eine faszinierende Tierwelt - so zum Beispiel die Löwen in Namibia. Seit jeher teilen die Buschmänner, die San, das Land mit den Königen der Tiere. Doch in neuerer Zeit kommt es zu Konflikten ...

Jahrtausendelang haben die San, die Buschmänner Namibias, als Jäger und Sammler gelebt. Im Einklang mit einer atemberaubenden, aber oft lebensfeindlichen Natur. Viele ihrer alten Mythen und Legenden erzählen sogar von einer Urzeit, in der die Seelen von Mensch und Tier noch nicht getrennt waren.

Die San und die Löwen

Löwen haben schon immer eine wichtige Rolle in den traditionellen Geschichten gespielt. Doch seit viele San in Dörfern leben und Vieh besitzen, nehmen die Konflikte mit den Raubkatzen zu. Auch in Doupost, einem kleinen Dorf im Nordosten Namibias. Als wieder einmal Löwen das Dorf bedrohen, machen sich die Ältesten auf eine Reise in ihre Vergangenheit ...

Foto-Impressionen: