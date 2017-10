Der nächtliche Talk nacht:sicht

"Rückschauend bedrückt mich eigentlich die Gegenwart."

Am 29.10.2017 wird Charlotte Knobloch 85 Jahre alt. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern überlebte als jüdisches Kind die Shoah im Versteck, verbrachte ihre Jugend im Land der Täter und ist seit über 35 Jahren im unermüdlichen Einsatz für die jüdisch-christliche Verständigung.

"Was freut Sie am meisten wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen?", fragt Andreas Bönte Charlotte Knobloch in der heutigen nacht:sicht.



"Meine Familie", ist die Antwort und: "Mein täglicher Blick auf die Ohel-Jakob-Synagoge am Jakobsplatz." Über 20 Jahre hat Charlotte Knobloch für die Synagoge gekämpft. Ihr Lebenswerk wurde vor fast 12 Jahren, am 09.11.2006 eingeweiht.

68 Jahre zuvor: Am 09.11.1938 erhält der Münchner Rechtsanwalt Fritz Neuland einen Warnanruf und hastet mit seiner 6-jährigen Tochter Charlotte durch München, um das Mädchen in Sicherheit zu bringen. Charlotte sieht mit eigenen Augen den Brand in der Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße. Die Bilder der Reichspogromnacht haben sich in ihre Erinnerung eingebrannt.

Heute blickt die Holocaustüberlebende auf über 35 Jahre politische und gesellschaftliche Arbeit gegen Antisemitismus und Rassismus zurück. Eine friedliche Zukunft der nachfolgenden Generationen und ein selbstverständliches Miteinander zwischen den unterschiedlichen Religionen liegen Charlotte Knobloch sehr am Herzen.

Was es braucht, um diese Vorstellung der Zukunft zu gestalten, darüber spricht sie mit Andreas Bönte in der heutigen nacht:sicht.

Der Moderator Andreas Bönte ist seit über 30 Jahren Fernsehjournalist beim BR. "Mich interessiert der Mensch in seiner Vielschichtigkeit. Gerade der Austausch ist es doch, der uns weiterbringt", sagt der stellvertretende Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks und Moderator der nacht:sicht.

Der Ort Mitten in der Stadt. Draußen und drinnen. Ganz nah am Menschen. Im Hintergrund spüren wir den Münchner Königsplatz bei Nacht. Andreas Bönte tauscht sich hier mit seinen Gästen in abendlicher Atmosphäre aus.