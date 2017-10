Lebenslinien - Die Volksschauspielerin Ursula Erber Die Theres von Lansing und wer ich wirklich bin

Ursula Erber stammt aus einer alteingesessenen Münchner Künstlerfamilie. Sie wird Schauspielerin und steht bald unter der Regie des großen Gustav Gründgens auf der Bühne. Dass sie einmal Volksschauspielerin werden und täglich in tiefstem Bairisch eine grantige Uroma in der BR-Erfolgsserie „Dahoam is Dahoam“ geben würde, hätte sie nie gedacht.