Lebenslinien - Rosi Fellner, von der Zeugin Jehovas zur Biobäuerin Nicht gegen meine Natur

Was hat dich an Rosis Geschichte fasziniert?

Selten habe ich einen Menschen getroffen, der so konsequent stets der eigenen Überzeugung gefolgt ist. Rosi kann und will nur tun, was sie für richtig hält: von Kindheit an ist ihre Geschichte geprägt von ihrem Wissensdurst, ihrer Liebe zur Natur und ihrem unbändigen Willen, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Am meisten hat mich ihr kritischer Geist fasziniert – und ihr Mut, immer wieder etwas Neues zu wagen.



Wie hast du die Dreharbeiten auf dem Hof erlebt?

Rosi und ihre ganze Familie haben uns mit großer Herzlichkeit aufgenommen. Sie machten es uns leicht, wir durften mit unserem Team einfach "dabei sein“. Dadurch konnte ein sehr authentisches Bild von Rosis Alltag und ihren vielen Aktivitäten entstehen. Da wir im Februar, im Mai und im Juni drehten, konnten wir den Kräutergarten, die Futterwiese für die Bienen und die wunderschöne Landschaft zu verschiedenen Jahreszeiten erleben.



Wie hat sich deine Einstellung zum Thema Ernährung verändert?

Da ich mich schon seit Langem mit dem Thema Ernährung beschäftige, hat sich meine Einstellung diesbezüglich durch die Dreharbeiten nicht verändert. Vielleicht kaufe ich noch konsequenter Bio-Produkte als vorher. Vor allem aber hat mich Rosi durch ihr Engagement angeregt, mich in Zukunft auch selbst mehr aktiv für den Umweltschutz einzusetzen.