Lebenslinien - Hans Söllner, der bayerische Rebell Hans Söllner - Warum ich so bin

Der Film "Warum ich so bin“ wurde 2014 zum ersten Mal im BR ausgestrahlt. Die Dreharbeiten fanden vor über zwei Jahren statt. Damals begann für Hans Söllner eine Phase intensiver Auseinandersetzung mit seinem Leben. Er schrieb bereits an einem Buch, in dem er über sich als "bayerischer Rebell“ nachdachte. Dieses Buch ist 2015 unter dem Titel "Freiheit muss weh tun“ erschienen.