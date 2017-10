Landgasthäuser Alpenküche Westallgäu

In dieser Folge werden u. a. folgende Gerichte vorgestellt: Kaiserschmarrn

Rehrücken mit Steinpilzen, Brokkoli und Schupfnudeln

gebackener Ziegenkäse mit Röstkartoffeln

marinierter Wildlachs

Rehrücken mit Serviettenknödeln

Käsespätzle "Landgasthäuser" hat u. a. folgende Restaurants besucht:

"Staufner Haus" auf dem Hochgrad bei Oberstaufen

"Hotel Traube" in Oberstaufen/Thalkirchdorf

"Alpe Sonnhalde" bei Thalkirchen

"Gourmet Restaurant Lanz" in Hergensweiler

"Hotel und Restaurant Blaue Traube" in Wangen

"Wirtshaus Zum lustigen Hirsch" in Akams

Herrliche Schmankerl

Köstlicher Schmaus auf rund 1.600 Metern Höhe: Der Kaiserschmarrn im Staufner Haus.

Die Schlemmerreise zu den Landgasthöfen des Westallgäus beginnt mit dem Aufstieg auf den höchsten Berg der Region, den Hochgrad. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick bis ins benachbarte Österreich. Beliebte Einkehr bei den Bergsteigern ist auf rund 1.600 Metern Höhe das Staufner Haus, dort kann man einen köstlichen Kaiserschmarrn genießen.

Die bekannten Buchenegger Wasserfälle locken viele Wanderer und so manchen Klippenspringer an. Waghalsig stürzen sich die jungen Männer aus bis zu 30 Meter Höhe in die Gumpen. Schon das Zuschauen macht hungrig - da lohnt sich ein Abstecher ins Restaurant des Hotels Traube in Oberstaufen - zu rosa gebratenem Rehrücken auf Steinpilzen, Brokkoli und Schupfnudeln.

Auf der Alpe Sonnhalde

Der Hirt und Senn Jakl Köhler auf der Alpe Sonnhalde.

Gestärkt geht es auf die Alpe Sonnhalde zu Jakl Köhler. Der langjährige Hirt und Senn liebt seine Tiere, die danken es ihm mit einer besonders reichhaltigen Milch für einen würzigen Bergkäse. Kein Wunder, dass der gebackene Ziegenkäse mit Röstkartoffeln der Renner auf der Speisekarte ist!

Zünftig geht es zu im Wirtshaus Zum lustigen Hirsch in Akams bei Immenstadt - donnerstags ist dort Kässpatzen-Abend. Vor den Augen der Gäste wird die Allgäuer Spezialität zubereitet und jeder kann nach Herzenslust zulangen.