Landgasthäuser Alpenküche Pfaffenwinkel

Bayern wie im Bilderbuch: Der Pfaffenwinkel ist reich an landschaftlichen Schönheiten und kulturellen Schätzen. Aber auch Feinschmecker kommen in der Region zwischen Lech und Loisach garantiert auf ihre Kosten.

Die Gerichte in dieser Folge: Überbackenes Hirschkalbssteak auf Schwarzwurzel-Birnenragout

Wildfleischpflanzerl vom Hirsch und vom Wildschwein mit Süßkartoffelrösti

Rosa gebratener Rehrücken mit Kräuterkruste auf Rahmpfifferlingen

Rehbraten auf Rotweinsoße mit Blaukraut und Spätzle

Dreierlei vom Uffinger Milchkalb Folgende Gasthäuser werden u.a. gezeigt:

Gasthof "Drei Mohren" in Steingaden

Landgasthof "Lindenhof" in Steingaden

Hotel Landgasthof "Zum Eibenwald" in Wessobrunn

Schlossgaststätte "Hohenberg" in Seeshaupt am Starnberger See

Seerestaurant "Alpenblick" in Uffing am Staffelsee

Schönegger Käse-Alm

Deftig-süße Köstlichkeiten

Das "Herz" der Region ist Steingaden, wo Traktorenfans auf dem Oldtimertreffen ihre liebevoll gepflegten Bulldogs zur Schau stellen. Zu einem gelungenen Ausflug gehört eine zünftige Brotzeit im Gasthaus "Drei Mohren" im Stadtteil Urspring: überbackenes Hirschkalbssteak auf Schwarzwurzel-Birnenragout und ein süßes Dreierlei zum Naschen hinterher.

Das Herzstück Steingadens

Altar im Welfenmünster in Steingaden.

Im Welfenkloster haben sich die berühmtesten Meister des Barock und Rokokos verewigt. Heute ist das einstige Hauskloster von Markgraf Welf VI. das imposante Wahrzeichen Steingadens. Feinschmecker kommen auf dem nahe gelegenen Linderhof voll auf ihre Kosten: Serviert werden feine Wildfleischpflanzerl mit Süßkartoffelrösti und Pfifferlingen.

Auf dem Hohenpeißenberg

Perfekt für den verwöhnten Gaumen: Rehbraten auf Rotweinsoße

Gestärkt geht es auf den Hohenpeißenberg. Die herrliche Aussicht über den Pfaffenwinkel machten sich schon früh die Wetterforscher zunutze und errichteten hier die älteste Bergwetterstation der Welt. Am Tag der offenen Türe schicken die Kinder ihre Wünsche per Luftballon zu Petrus. Austoben können sie sich auf der historischen Kegelbahn der Schlossgaststätte "Hohenberg" bei Seeshaupt am Starnberger See. Währenddessen können die Eltern ungestört den köstlichen Rehbraten auf Rotweinsoße mit Blaukraut und Spätzle genießen.