Es geht wieder los Die Landfrauenküche geht in die neunte Runde

Neuer Sendeplatz – bewährtes Konzept: Ab 30. Oktober 2017 rollt der Landfrauenbus wieder durch ganz Bayern. Ab dem 23. Oktober können Sie die ersten vier Folgen bereits web-first in der neuen Mediathek anschauen.

Auch in der 9. Staffel der Reihe ist das Konzept geblieben: Sieben Landfrauen aus den sieben bayerischen Bezirken kommen zusammen, um sich kennenzulernen und gegenseitig zu bekochen. Reihum kocht jede der Frauen für ihre Mitstreiterinnen ein 3-Gänge-Menü aus regionalen Zutaten, das von den anderen sechs Frauen kritisch, aber liebevoll bewertet wird. Neu ist heuer der Sendeplatz: Immer montags um 20.15 Uhr macht der Landfrauenbus Station bei einer der sieben Teilnehmerinnen. Sie lässt uns in ihren Alltag und ihre Töpfe schauen. Wer die meisten Punkte für sein Menü bekommen hat, das wird in der 8. Folge verraten.