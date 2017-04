Kurzfilm Schlusspunkt

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In dieser Kurzfilmnacht geht alles um die Leidenschaft, die Leiden schafft. Da denkt man natürlich als erstes an die Liebe. Und um die geht es auch in allen fünf Filmen. In "Geister, die ich rief", "Ihr Brief zur Hochzeit" und "Schlusspunkt" gerät sie gar zur gefährlichen Obsession.