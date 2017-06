Kurzfilmnacht zur ARD-Themenwoche Woran glaubst du?

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In dieser Kurzfilmnacht geht es um die Kirche, um Seelsorger in Gewissensnöten angesichts der sich häufenden Missbrauchsfälle oder des Zölibats. Aber nicht nur: In Zeiten, in denen Umweltgefahren zu "Glaubensfragen" umgedeutet werden, stellt sich die Frage "Woran glaubst Du?" immer wieder neu.