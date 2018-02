jetzt red i Flächenfraß Zubetonierte Heimat - Flächenfraß und die Folgen

"Damit Bayern Heimat bleibt: Betonflut eindämmen" - so heißt der Aufruf für ein Volksbegehren, das Bündnis 90/ Die Grünen initiiert hatten. 18 Fußballfelder groß ist die Fläche, die jeden Tag im Freistaat als Bebauungsfläche definiert wird. Muss das so viel sein? Geht das nicht auch anders? Oder: Müssen wir so handeln, damit sich die Wirtschaft weiter entwickeln kann? Diese Fragen beschäftigen nicht nur Bürgermeister und Gewerbetreibende - auch viele Bürger diskutieren engagiert.

25.000 Unterstützer hätten sie gebraucht - es wurden fast doppelt so viele. 46.000 Bürger haben für das geplante Volksbegehren „Damit Bayern Heimat bleibt: Betonflut eindämmen“ unterschrieben. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann und seine Mitstreiter wollen den Flächenfraß eindämmen und sprechen damit offenbar vielen Menschen aus der Seele.

"Bayern verliert sein Gesicht, die Menschen ihre Heimat. Hier ein großflächiges Gewerbegebiet, dort ein überdimensioniertes Straßenprojekt: Die Narben, die wir unserer Landschaft heute zufügen, werden über Jahrzehnte sichtbar sein. Ich kämpfe für eine sparsame und intelligente Nutzung unserer geerbten Natur und Kulturlandschaft – nach dem Motto: Denken, bevor der Bagger kommt!" Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag

Gewerbegebiete werden großzügig ausgewiesen

Seit Jahren schon werden großzügig Gewerbeflächen ausgewiesen. Die Folge: In vielen Gemeinden entstehen die gleichen, gesichtslosen Gebiete aus Baumarkt, Bettenlager, Discounter und Fast-Food-Restaurants mit großen Verkaufs- und riesigen Parkflächen. Vielen Kunden ist das Recht, denn das Einkaufen wird so bequem und günstig. Auch Bürgermeister freuen sich über steigende Steuereinnahmen. Doch der Preis ist oft hoch. Einzelhändler haben keine Chance gegen die übermächtige Konkurrenz und geben auf. Die Folge: Leerstand in den Innenstädten.

Mehr als 13 Hektar werden in Bayern täglich zur Bebauung ausgewiesen - das entspricht 18 Fußballfeldern. Immer mehr Natur verschwindet. So auch in Neu-Ulm: Wo einst Äcker und Wiesen waren, sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Gewerbeflächen entstanden. Neu-Ulm zählt zu den am dichtesten besiedelten Landkreisen in Bayern.

Maßnahmenpaket ohne fixe Begrenzung

Der designierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plant jetzt mit einem eigenen Maßnahmenpaket gegenzusteuern. Dabei will er – im Gegensatz zum Volksbegehren - allerdings keine fixe Begrenzung, sondern setzt auf die freiwillige Bereitschaft der Kommunen, sparsam mit Bauland umzugehen. Der Bayerische Gemeindetag hält die Vorschläge der Grünen im Bayerischen Landtag zum Flächenverbrauch im Freistaat für verfassungswidrig und praxisuntauglich.

"Verantwortungsbewusster Umgang mit Natur und Umwelt und Schaffung von dringend notwendigem Wohnraum sind Herausforderungen, die wir nicht mit einer emotional geführten Obergrenzen Diskussion beantworten können. Vertrauen in eine nachhaltige kommunale Selbstverwaltung statt Wachstumsverhinderung ist das Gebot der Stunde." Dr. Uwe Brandl (CSU), Präsident Bayerischer Gemeindetag

Reicht eine freiwillige Regelung? Oder braucht es eine gesetzliche Grenze für den Flächenverbrauch? Wie können wir die Betonierung unserer Heimat eindämmen? Darüber diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit verantwortlichen Politikern vor Ort in Neu-Ulm: Mit dabei in der Live-Sendung sind der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag Ludwig Hartmann und der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, sowie des Bayerischen Gemeindetags Uwe Brandl (CSU). Auch der bayerische Musiker Hans Well wird in Neu-Ulm zum Thema Flächenfraß mitdiskutieren. In seinen Liedtexten beschreibt er immer wieder das bayerische Landschaftsbild.

"Wenn der Flächenfraß so weiter geht in Bayern, kann man irgendwann sagen: In diesem Gewerbegebiet bin i dahoam." Hans Well, Musiker

