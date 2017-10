jetzt red i in Weiden Wutwahl – Jetzt muss die Politik liefern!

Knapp vier Wochen ist die Bundestagswahl her. Was allen klar ist: Die politische Landschaft in Deutschland hat sich gewandelt. Die großen Parteien mussten herbe Verluste einstecken und mit der AfD zieht erstmals eine Partei rechts von der Union ins Parlament ein. Am 24. Oktober tritt der neu gewählte Bundestag zum ersten Mal zusammen. Zeitgleich ringen CDU/CSU, die Grünen und die FDP um eine Viererkoalition. Laut jüngsten Umfragen begrüßt die Mehrheit der Wähler "Jamaika".

"Da platzt mir der Kragen!"

Die Nachwirkungen der Wahl treiben die Menschen immer noch um. Beim letzten "jetzt red i" im niederbayerischen Straubing war Unmut bei den Bürgern zu spüren. Viele sind unzufrieden mit den etablierten Parteien, werfen ihnen vor, bei den wichtigen Zukunftsthemen nichts vorangebracht zu haben. Außerdem fühlen sich die Menschen von den Politikern nicht ernst genommen. Eine emotionale, kontroverse Dikussion, scharfe Attacken auf die Politiker, die sich auf dem Podium den Bürgern gestellt haben - weit über die reguläre Sendezeit bis 21 Uhr hinaus. Das ist "jetzt red i".

Große Unzufriedenheit auch in der Oberpfalz

Was vielen in Weiden auf den Nägeln brennt: Die Sorge um den Job – die Stadt ist mit einer Arbeitslosenquote von aktuell 6 Prozent Schlusslicht in der Oberpfalz. Und das schon seit vielen Jahren. Daraus resultiert Angst vor Altersarmut. Immer wieder werden auch Sorgen um die Sicherheit in der Region angesprochen: Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität ist ein Problem.

"Ja, eine Jamaika-Koalition kann gelingen. Aber es wird sehr schwierig. Zustande kommen und erfolgreich arbeiten kann sie nur, wenn alle vier Parteien das Votum der Wähler ernst nehmen." Albert Rupprecht, CSU-Bundestagsabgeordtneter für den Wahlkreis Weiden

"Statt Angst vor der Zukunft zu schüren, sollten wir die Probleme angehen und gemeinsam Lösungen suchen. Saubere und bezahlbare Mobilität, statt Abgase und Lärm. Bessere Arbeitsbedingungen in Pflege- und Erziehungsberufen. Eine Agrarwende mit fairen Preisen für die Bauern und guten Bedingungen für die Tiere statt Massentierhaltung und Dumping." Dieter Janecek, MdB Bündnis 90/Die Grünen

"Die Politik muss jetzt endlich das tun, was die Menschen wollen, anstatt sie zu belehren, was sie zu denken haben." Petr Bystron, AfD-Landesvorsitzender Bayern

Mitdiskutieren - Sie haben das Wort!

Was erwarten die Bürger von der Politik? Welche Themen muss die nächste Regierungskoalition unbedingt anpacken? Pflegenotstand, bezahlbarer Wohnraum, eine sinnvolle Energiepolitik? Wie können die Politiker Vertrauen zurückgewinnen?

"jetzt red i" kommt nach Weiden. Und Sie können mitdiskutieren! Unser Thema: "Nach der Wutwahl - Jetzt muss die Politik liefern!" Politiker stellen sich den Fragen und Forderungen der Bürgerinnen und Bürger.

Unsere Moderatoren Tilmann Schöberl und Franziska Storz sind gespannt auf die Diskussion und freuen sich auf Ihre Meinungen - egal ob live in Weiden oder per E-Mail oder Facebook!