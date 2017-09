"jetzt red i"-Wahlarena Sie haben das Wort!

Jetzt sind die Wählerinnen und Wähler in Bayern dran: Elf Tage vor der Bundestagswahl können sie in der "jetzt red i"-Wahlarena die Fragen stellen, die sie am meisten bewegen. Wie gerecht ist Deutschland? Reicht meine Rente zum Leben? Wie lassen sich Flüchtlinge gut integrieren? Laut verschiedenen Umfragen sind das die wahlentscheidenden Themen. Auch für Sie? Was bewegt Bayern kurz vor der Wahl – auch fernab der großen Themen?

Auf Augenhöhe mitdiskutieren

"jetzt red i" ist deutschlandweit die einzige Sendung, in der Bürgerinnen und Bürger regelmäßig auf Augenhöhe mit Politikern diskutieren. Am 13. September bauen wir unser mobiles Studio in Dachau auf. So entsteht eine Wahlarena vor Ort. Vier Politiker/innen der im Bundestag vertretenen Parteien stehen Rede und Antwort.

Vier Politiker beantworten Wählerfragen

Für die CSU: Wolfgang Stefinger

Der geborene Münchner sitzt seit 2013 für die CSU im Bundestag, unter anderem im Ausschuss für Bildung und Forschung. Davor war Wolfgang Stefinger Vorsitzender der Jungen Union München. Nun will er für eine weitere Legislaturperiode in den Bundestag gewählt werden. Der 32-Jährige ist der jüngste Kandidat, der sich in der "jetzt red i"-Wahlarena den Fragen der Bürger stellt.

"Deutschland steht gut da. Bayern noch besser. Das ist ein Erfolg der letzten Jahre und hart erarbeitet. Damit das so bleibt, müssen wir die Weichen für die Zukunft richtig stellen. Durch den digitalen Fortschritt wird sich vieles verändern. Ich will, dass alle davon profitieren." Dr. Wolfgang Stefinger, CSU

Für die SPD: Natascha Kohnen

Seit diesem Jahr ist Natascha Kohnen die neue Landesvorsitzende der BayernSPD. Außerdem gehört sie zum Bundesvorstand der SPD und ist daher oft in Berlin, auch wenn sie nicht für den Bundestag kandidiert. Sie war bereits mehrmals bei "jetzt red i" zu Gast und hat bei den Themen Integration von Flüchtlingen, Innere Sicherheit und Arbeitsmarkt Position bezogen.

"Junge Menschen brauchen einen festen Job mit guten Bedingungen. Ein anständiges Gehalt und ein unbefristeter Vertrag sind ein Zeichen des Respekts. Wo dieser Respekt fehlt, müssen wir Regeln aufstellen, die faire Löhne und Sicherheit schaffen. Darum beenden wir die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen." Natascha Kohnen, SPD

Für Bündnis90/Die Grünen: Dieter Janecek

Der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag steht auf Listenplatz 6 der Grünen in Bayern zur Wahl. Dieter Janecek sitzt seit 2013 im Bundestag und war zuvor Landesvorsitzender der bayerischen Grünen. In Österreich geboren, führte sein Weg über Rottal-Inn und München nach Berlin und nun in die "jetzt red i"-Wahlarena.

"Hunderttausende Bayern haben angepackt bei der Flüchtlingshilfe. Da bin ich richtig stolz drauf. Jetzt kommts drauf an, Integration und gegenseitige Toleranz in unserem vielfältigem Bayern weiter zu stärken, statt wie Hetzer von rechts mit den Ängsten der Menschen zu spielen." Dieter Janecek, Bündnis90/Die Grünen

Für Die Linke: Nicole Gohlke

Sie führt die Liste der Linken in Bayern zusammen mit Klaus Ernst an und kandidiert bereits zum dritten Mal. Nicole Gohlke ist Hochschul- und Wissenschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag und stellvertretende Kreissprecherin der Linken in München. Seit 2009 in Berlin, bringt sie die meiste Bundestagserfahrung in die Sendung mit.

"Ich stehe für soziale Sicherheit, für eine friedliche Außenpolitik und ein gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen, die hier leben. Damit Bildung nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt, damit Wohnen wieder bezahlbar ist und damit niemand im Alter in Armut fällt, braucht es endlich eine sozial gerechte Steuerpolitik und eine Millionärssteuer. Damit der Reichtum allen zugutekommt!" Nicole Gohlke, Die Linke

Ihre Fragen sind uns wichtig

Stellen Sie Ihre Fragen – live in Dachau oder online per E-Mail und Facebook. In der Sendung werden die Politiker auch direkt mit Fragen und Kommentaren aus dem Netz konfrontiert. Denn ein wichtiger Teil des Wahlkampfes findet im Internet statt. Welche Themen stehen hier im Mittelpunkt und was ist für die User wahlentscheidend?

"jetzt red i"-Wahlarena in Dachau

Viele Wähler sind noch unentschlossen und treffen ihre Entscheidung erst kurz vor der Wahl. Höchste Zeit, sich über die Positionen der einzelnen Parteien zu informieren. Alles, was Sie interessiert, wird diskutiert. Zum Beispiel: Was tun gegen steigende Mieten? Wie können Familien besser unterstützt werden? Brauchen wir mehr Natur- und Umweltschutz? Mit Ihren Fragen bestimmen Sie die Themen. Unsere Moderatoren Tilmann Schöberl und Franziska Storz freuen sich auf eine spannende Diskussion.

Diskutieren Sie mit!