jetzt red i in Rottenburg an der Laaber Unser täglich Schnitzel - Der hohe Preis der Massentierhaltung

Glückliche Kühe auf grünen Weiden, glücksbringende Schweinchen - so idyllisch präsentiert sich gerne die Landwirtschaft. Und wir Verbraucher glauben dies genauso gerne. Doch dahinter steht: Massentierhaltung mit all ihren Folgen.

Am 20. Januar beginnt in Berlin die Lieblingsmesse aller Politiker - ob links, ob rechts: Auf der "Grünen Woche" gibt es überall etwas zu probieren. Vor Fototapeten mit auf Hochglanz frisierten Tieren loben sie die Landwirte und ihre Produkte, betonen, dass immer mehr auf Bio stehen - die Branche feiert sich selber. Doch das ist noch nicht mal die halbe Wahrheit: "Geiz ist geil" steht bei den meisten Verbrauchern immer noch ganz oben auf dem Einkaufszettel. Fleisch ist so billig wie noch nie - die Folgen: Massentierhaltung und viel mehr Gülle, als die Landschaft vertragen kann.

Das ist auch in Bayern so. Beispiel Landkreis Landshut: Hier gibt es derzeit 250.000 Schweinemastplätze - das entspricht einer Steigerung von 370% in den vergangenen 15 Jahren. Alleine in der Gemeinde Hohenthann mit ihren knapp 4000 Einwohnern werden rund 68.000 Schweine bis zur Schlachtreife gemästet.

Die Folgen der Massentierhaltung

Die Gülle, die bei der Schweinemast anfällt, ist ein massives Problem. Sie wird auf die Felder als Dünger ausgebracht, gelangt so auch ins Grundwasser. Laut Bundesumweltministerium lag in Bayern der Stickstoff-Überschuss pro Hektar bei 69 Kilogramm. D.h. fast 70 Kilo Dünger werden pro Hektar mehr ausgebracht als die Pflanzen annehmen können. Damit liegt der Freistaat in Deutschland auf Platz vier in der Spitzengruppe der Länder.

Die EU hat schon 2013 gegen Deutschland ein Verfahren eingeleitet, weil die EU-Nitrat-Richtlinie nicht konsequent umgesetzt wurde. Das Bundeslandwirtschaftministerium ist "seit längerer Zeit dabei, eine neue Düngeverordnung auf den Weg zu bringen." Anvisierter Termin: Frühjahr 2017. Nun läuft seit November 2016 eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Mittlerweile schlagen auch die Kommunen und Wasserwerke Alarm. Zwar sei man mit Landwirten z.T. übereingekommen, bestimmte Gebiete gegen Entschädigung güllefrei zu halten. Doch:

"Außerhalb der Trinkwasserschutzgebiete ist die Entwicklung der Nitratbelastung mancherorts besorgniserregend." Gemeindetags-Geschäftsführer Franz Dirnberger

In ganz Bayern mussten wegen zu hoher Nitratwerte schon häufig Brunnen geschlossen werden. Manchmal wird den Brunnen Wasser zugemischt, um die Grenzwerte einhalten zu können. Die Nitrat-Belastung bayerischer Böden könnte sich künftig sogar noch erhöhen, da Energiepflanzen wie Mais und Raps stark gedüngt werden müssen - und dadurch eine besonders schlechte Nitratbilanz haben. Zudem wird auch das Gärsubstrat von Biogasanlagen wieder auf die Felder ausgebracht, was zu noch höheren Nitratwerten führt. Während es bei Gülle eine Obergrenze für die Ausbringung gibt, fehlt diese für alle Gärreste.

Billigschnitzel und Naturschutz

Dabei haben es die Verbraucher durchaus in der Hand, wie hoch die Nitrat-Belastung sein könnte. Kaum einer gibt im europäischen Vergleich so wenig Geld für Lebensmittel aus wie wir Deutschen. Ein Kilo Schweinefleisch bringt den Landwirten momentan knapp 1,40 €. Drum produzieren viele Bauern immer mehr, um rentabel wirtschaften zu können. Die Lebensqualität der Tiere bleibt da auf der Strecke.

"Die Bäuerinnen und Bauern sind es, die mit ihrer Arbeit für hochwertige Lebensmittel sorgen. Sie bestellen Felder und Wiesen und kümmern sich tagtäglich verantwortungsvoll um ihre Tiere und doch bleibt ihnen selbst zum Leben nicht mehr viel übrig. Gleichzeitig haben wir unsere Arbeit und die Ställe in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer weiter verbessert. Und daran arbeiten wir auch weiterhin - für die Zukunft der Höfe, für die Umwelt und fürs Tierwohl." Gerhard Stadler, Bezirkspräsident Bayerischer Bauernverband Niederbayern

"Endlich mal die Sau rauslassen – das würde den Tieren, der Umwelt und uns Menschen guttun. Schweinefleisch ist ein wertvolles Nahrungsmittel und kein Ramschprodukt. Ein Schwein besteht nicht nur aus Schnitzel und Kotelett sondern auch aus Leber, Niere, Herz, Wammerl und Haxn. Schweine sind sehr gescheite Tiere, sie haben eine bessere Haltung verdient!" Gisela Sengl, Agrarpolitische Sprecherin B90/Die Grünen im Bayerischen Landtag

Neues Label - neues Glück

Auf der Grünen Woche hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) nun ein neues Label vorgestellt, mit dem jeder beim Einkaufen entscheiden kann, wie viel er zum Wohl der Tiere beitragen möchte. Zwei Qualitätsstufen soll es geben: Standard und Premium. Von jedem Kilo Fleisch sollen 4 Cent in einen ensprechenden Fond gezahlt werden. Kritiker wie foodwatch bemängeln, dass diese Verpflichtung zum Tierwohl nur auf Freiwilligkeit der Produzenten basiert. Ein Gesetz mit festen Richtlinien könne dies besser regeln.

Aktionismus oder Lösung?

Wird das reichen? Bewirkt mehr Tierwohl auch mehr Bewusstsein bei den Verbrauchern? Wann wird die strengere Düngeverordnung endlich umgesetzt? Müssen wir Verbraucher den Fleischkonsum reduzieren und beim Einkauf auf mehr Qualität achten? Sind im Supermarkt Kennzeichnungen wie das neue "Tierwohl-Siegel" hilfreich? Müssen in der Massentierhaltung die Standards so verändert werden, dass es für Tiere, Mensch und Umwelt verträglicher wird?

Jetzt haben Sie das Wort! jetzt red i kommt in die Mehrzweckhalle - Laabertal. Unsere Moderatoren Tilmann Schöberl und Franziska Storz diskutieren mit Ihnen zum Thema: "Unser täglich Schnitzel - Der hohe Preis der Massentierhaltung."

