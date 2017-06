jetzt red i in Kempten Glaube, Skepsis, Vorurteile - Müssen wir Angst vor dem Islam haben?

Nach einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung glauben 40 Prozent der Bundesbürger, Deutschland werde durch den Islam unterwandert. Und einer aktuellen Untersuchung der Ludwig-Maximilian-Universität München zufolge haben 56 Prozent der Menschen im Freistaat eine ablehnende Haltung gegenüber Muslimen.

Gehört der Islam zu Deutschland?

„Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.“ Mit dieser Aussage hat der frühere Bundespräsident Christian Wulff für politische wie gesellschaftliche Diskussionen gesorgt. Ähnlich formulierte es Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober 2015: „Der Islam gehört zu Deutschland,“ sagte sie. Eine Meinung mit der sie sogar in den eigenen Reihen auf Kritik stieß, bei Edmund Stoiber etwa: "Die Muslime gehören zu Deutschland, nicht der Islam. Der Islam ist kein Kernbestand der deutschen Kultur und prägt auch nicht unsere Geistesgeschichte und Tradition."

Die CSU betont, dass in Deutschland und Bayern die christlich-abendländische Kultur Vorrang habe, und definiert etwa mit dem „Bayerischen Integrationsgesetz“ eine Leitkultur, an die sich Muslime zu halten haben. Doch was bringen solche Gesetze, die etwas regeln wollen, was sich durch Paragraphen nur schwerlich regeln lässt?

Darüber diskutieren Bürgerinnen und Bürger unter anderen mit dem stellvertretenden CDU-CSU Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Georg Nüßlein, dem Theologen und Bestsellerautor Werner Tiki Küstenmacher und Gönül Yerli, Vizedirektorin des Islamischen Forums Penzberg.

"Ich hoffe und wünsche mir, dass der Islam eine Aufklärung durchlebt. Diese Aufklärung muss kommen, damit der Islam irgendwann mal zu Deutschland gehören kann. Wenn die nicht kommt, werden wir auf lange Sicht Konfliktpotential haben. Es gehört neben der Religions- auch die Meinungsfreiheit, dass man so was ansprechen darf. Ich gehöre zu denen, die das offen tun." Georg Nüßlein, stellvertretender CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag

"Wir haben auf beiden Seiten sehr viel Aufholpotential. Muslime kennen Christen wenig und Christen kennen den Islam wenig. Von daher ist es sehr wichtig, sich besser kennenzulernen. Dass man im Zusammenhang mit dem Islam von Angst sprechen muss, trifft mich." Gönül Yerli, Vizedirektorin Islamisches Forum Penzberg

"Wir haben in fast allen Parteien den Glauben, der Staat könne alles Mögliche richten. Jetzt soll der Staat auch noch unsere Kultur vorgeben, welche Lieder wir singen, welche Sprache wir sprechen. Da habe ich eine Urablehnung gegenüber. Da bin ich für weniger Staat und mehr Freiheit." Werner Tiki Küstenmacher, Theologe und Bestsellerautor

Woher kommen die Ängste und Sorgen der Menschen? Was sind die Gründe dafür? Müssen Muslime sich unserer Gesellschaft öffnen und stärker anpassen? Sollen sie ihren Glauben, und das was in Moscheen gepredigt wird, transparenter machen? Was tun gegen Parallelgesellschaften? Wie können Christen und Muslime mehr zusammen rücken?

