jetzt red i in Hauzenberg Der Kampf gegen Wetterextreme

Sturm, Schlamm und Hochwasser: Immer öfter müssen wir mit verheerenden Unwetterkatastrophen zurechtkommen. Besonders hart hat es in letzter Zeit Südostbayern getroffen: Ganze Landstriche - verwüstet. Was kommt als Nächstes?

Verheerende Unwetterkatastrophen, wie zuletzt in Florida und auf Kuba beherrschen die Schlagzeilen. Experten sind sich einig: Das Klima verändert sich. Die Durchschnittstemperaturen steigen seit Jahren. Die Folgen: Mehr Dürreperioden und heftigere Regenfälle. Auch in Bayern schlägt das Wetter beängstigende Kapriolen: Auf extrem heiße, trockene Sommer folgen Perioden mit Starkregen in kurzer Zeit und enorm kalte Wintermonate. Kein Jahr vergeht, ohne schreckliche Bilder von Flut- und Sturmschäden im Freistaat.

Enorme Schäden in Bayern

Sturmschäden bei Hauzenberg, August 2017

Besonders hart trifft es immer wieder Südostbayern: Hochwasser und Schlammfluten 2016, im August 2017 fegen Orkanböen über die Region hinweg. Nach 20 Minuten mit Windstärken bis zu 200 km/h ist der Spuk vorbei. Aber für die Menschen vor Ort sind die Folgen gravierend: Ganze Landstriche - verwüstet. Bäume und komplette Waldflächen - umgeknickt wie Streichhölzer. Viele Gebäude - abrissreif oder sanierungsbedürftig. Die Schäden gehen in die Millionen. Viele sind existenziell bedroht, Waldbauern denken ans Aufhören.

Wetterkapriolen auch in Zukunft?

Flutkatastrophe in Simbach, Juni 2016

Die Staatsregierung hat 100 Millionen Euro Soforthilfe für die Sturmopfer bereit gestellt. Aber das federt nur die aktuellen Nöte ab. Langfristig müssen Lösungen her, muss ein Umdenken stattfinden. Denn Experten sind sich sicher: Wir werden mit Wetterextremen leben müssen. Gleichzeitig können Klimaveränderungen nicht eindeutig vorhergesagt und auch regionale Unwetter nicht genau prognostiziert werden.

Temperaturrekorde in Bayern

















Vorheriges Bild Nächstes Bild Kältester Januar seit mehr als dreißig Jahren 2017 erlebten die Bayern mit -4,9 °C Durchschnittstemperatur den strengsten Januar seit 1987 - nach sechs Jahren mit überdurchschnittlich warmem Januar. In Reit im Winkl sanken die Temperaturen auf bis zu -26,3 Grad. Bayernweit lagen die Temperaturen 3° unter dem langjährigen Mittel, während es zugleich weltweit der drittwärmste Januar seit 1880 war. Bei uns war der Januar zumindest ausgesprochen sonnig: Mancherorts erfreuten mehr als 100 Stunden Sonnenschein Wintersportler und Spaziergänger.

Was ist Extremwetter?

Extremwetter ist kein meteorologischer Begriff. Das Phänomen beschreibt vielmehr ein außerordentliches Wetterereignis – sintflutartiger Regenfall, ein schweres Gewitter, Dürre, Sturm, ein Tornado, extremer Schneefall, Glätte, eine orkanartige Windböe – das statistisch selten in seiner Wiederkehr, Größe und/oder Dauer ist. Um solch ein Extremereignis zu erkennen, benötigt man valide Vergleichs- und Beobachtungsdaten und muss einen Vergleichszeitraum angeben. Diese klimatologische Normalperiode muss immer auf einen klar definierten geografischen Raum bezogen sein."

