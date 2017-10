Webserie über die Zukunft des Menschen Homo Digitalis

Homo Digitalis ist eine siebenteilige Webserie und ein wissenschaftlicher Selbsttest über eine Frage, die unsere Zukunft bestimmen wird: Was macht die digitale Revolution mit unserem Leben? Und wie lange sind wir eigentlich noch Mensch? Glaubt man - wie viele Tech-Pioniere und Futurologen - an ein exponentielles Wachstum des Fortschritts, dann stehen wir erst am Beginn einer der größten Veränderungen der Menschheit, dann beginnt spätestens jetzt Science-Fiction. Wird aus dem Homo sapiens irgendwann der Homo Digitalis?

7 Episoden - 7 Bereiche des Lebens - 7 Szenarien der Zukunft

Episode 1 - Die Zukunft der Freundschaft: Künstliche Intelligenz als perfekte Freundin

Was passiert, wenn Roboter den Körper, die Stimme und Persönlichkeit jedes Menschen annehmen können und damit Freunde im Ausland oder verstorbene Familienmitglieder ersetzen? Macht es noch einen Unterschied, ob wir mit der echten oder der digitalen Freundin abhängen? Moderatorin Helen Fares, die durch die Webserie führt, hat ihre (virtuelle) Freundin Josie getroffen.

Episode 2 - Die Zukunft des Denkens: Ein Upgrade für dein Gehirn

Wir müssen es einsehen: Unsere Computer sind in vielen Belangen längst schlauer als wir. Müssen wir dann nicht nachziehen und unser Gehirn und unsere Gehirnströme aufpimpen? Vom Einpflanzen fremder Erinnerungen bis zum Gehirnboosting per Chip – Labore wie das Futurelab des Ars Electronica arbeiten daran und zeigen Helen Fares, wie sie allein mit ihren Gedanken eine Drohne steuern kann.

Episode 3 - Die Zukunft der Sexualität: Sexroboter und der digitale Höhepunkt

Anime-Charaktere als Partner, Virtual Reality-Porno-Brillen, Sexroboter – in Japan braucht keiner mehr Menschen für Sex. Aber soll das die Zukunft sein? Porno-Darstellerin Schnuggie91 testet für uns einen Sexroboter, wir sind zu Gast bei der japanischen Sextherapeutin Ai Ayoma und lernen Sex-Gadgets wie den Orgasmus-Chip im Kopf kennen.

Episode 4 - Die Zukunft der Gesundheit: Ewige Jugend

Ewiges Leben. Ein Menschheitstraum, der gar nicht mehr so unrealistisch ist: Frühzeitiges Erkennen aller Krankheiten durch die Live-Vermessung und Analyse aller Gesundheitsdaten, die Veränderung des Erbguts durch DNA-Hacking, Organe aus dem 3D-Drucker. Alles Möglichkeiten der Selbstoptimierung, an denen die Wissenschaft schon arbeitet.

Episode 5 - Die Zukunft der Freizeit: VR, der virtuelle Kick für alle Sinne

VR-Brillen machen es möglich, dass wir schon bald in der virtuellen Realität Sommer-Urlaub machen werden. Doch bis es soweit ist, kann man sich mit Hilfe von Virtual Reality erst mal die kleinen Auszeiten nehmen, als Super-Sportler oder umjubelter Star im Stadion. Helen Fares macht den Test: In der sozialen VR-Welt „Altspace VR“ gibt sie ihr eigenes, virtuelles Live-Konzert vor Publikum.

Homo Digitalis - welche Zukunft möchtest du?

Episode 6 - Die Zukunft der Arbeit: Digitales Glück am Arbeitsplatz

Roboter sollen unsere Arbeit erleichtern. Aber können die Maschinen das große Versprechen des Fortschritts einhalten und uns am Arbeitsplatz nicht nur effizienter, sondern auch glücklicher machen? Helen Fares testet, wie der Computer mit Hilfe von gemessenen Emotionen und Stimmmodulation lernt, uns unsere Gefühle und Wünsche von den Augen abzulesen.

Episode 7 - Die Zukunft der Evolution: Eine neue Spezies Mensch?

Was bedeutet es nun für eine digitale Gesellschaft, wenn sich unser Geist und Körper so nach­haltig verändern? Wenn Mensch und Technik miteinander zum Superhirn verschmelzen, weil wir ohne Chips im Kopf, ohne gedrucktes Organ, ohne virtuellen Sex nicht mehr leben können. Verwandeln wir uns irgend­wann in eine neue Spezies Mensch – den Homo Digitalis?