Tortenschlacht Fränkische Schlagkraft gegen Übergewicht

Kann Einrichtungs-Expertin Tine Wittler frischen Wind ins Café "Tortenschlacht" bringen? Mit was für einem Fitness-"Gerät" bringt Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss Waltraud und Mariechen ins Schwitzen und ist Kabarettist Wolfgang Krebs genauso schlagfertig wie seine Parodien?

Zehn Jahre lang ließ sie mit ihrem "Einsatz in 4 Wänden" im Fernsehen Wohnträume wahr werden. Doch Tine Wittler ist weit mehr als Deutschlands prominenteste Einrichtungs-Expertin. Sie schreibt Romane und leitet in ihrer Wahl-Heimat Hamburg ein Kulturzentrum mit Café und Bar. Dort steht sie auch selbst als Musikerin auf der Bühne oder als Wirtin hinterm Tresen. Das verspricht eine Menge Gesprächsstoff für Waltraud und Mariechen, die ihre Chance erkennen, endlich frischen Wind in ihr Stamm-Café zu bringen. Kann die singende Wirtin Wittler einen exotischen Cocktail mixen?

Perfekte Parodie in zivil

Er ist das bayerische Ministerpräsidenten-Double. Ob als Edmund Stoiber, Günther Beckstein oder Horst Seehofer – mit seinen perfekten Parodien und scharfen Pointen hat sich Kabarettist Wolfgang Krebs weit über Bayern hinaus einen Namen gemacht.

Waltraud und Mariechen möchten unbedingt hinter die Maske blicken und empfangen Wolfgang Krebs "in zivil": Welcher Mensch steckt unter den perfekten Perücken? Und ist er vielleicht genauso witzig und schlagfertig wie seine Figuren?

Fränkische Schlagkraft gegen Übergewicht

Fränkische Schlagfertigkeit bringt Dr. Christine Theiss in die Runde. Die aus Bayreuth stammende Medizinerin hat als vielfache Profi-Weltmeisterin jahrelang das Damen-Kickboxen dominiert und auch revolutioniert. Mittlerweile ist Theiss Moderation im Fernsehen und hilft übergewichtigen Menschen beim Abnehmen. Wie kann man sich zum Schlankwerden motivieren? Und musste sie ihre Kampfkünste schon einmal im Alltag einsetzen? Das Schauspiel- und Improvisationstalent von Tine Wittler und Wolfgang Krebs stellen Waltraud und Mariechen mit einem besonderen Sketch-Spiel auf die Probe, bevor Dr. Christine Theiss den Saal mit einem ganz besonderen Fitness-"Gerät" ins Schwitzen bringt.