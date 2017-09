Tortenschlacht Fränkische Rundschau mit Handtaschen-Zielwurf

Als gewitzte und unbequeme Kommissarin wurde sie deutschlandweit bekannt: 10 Jahre spielte die Münchnerin Katerina Jacob in "Der Bulle von Tölz“ an der Seite von Ottfried Fischer. Einen Großteil ihres Lebens hat die leidenschaftliche Theaterschauspielerin auf der Bühne verbracht. Auch gemeinsam mit ihrer Mutter Ellen Schwiers war sie auf Tournee. Zudem ist Jacob eine waschechte Auswanderin. Seit vielen Jahren hat sie in Kanada ein neues Zuhause gefunden. Waltraud und Mariechen sind neugierig, was Otti Fischer mit ihrer Liebe zu Kanada zu tun hat und welch absurden und komischen Dinge ihr auf den Theater-Tourneen untergekommen sind.

Fränkische Rundschau

Moderator Stefan Scheider

Fast 200 Mal im Jahr steht er live vor der Kamera. Er ist Anchorman des Nachrichten Flaggschiffs "Rundschau“ , Moderator im "ARD-Mittagsmagazin“ und Gesicht der Wahlsendungen im BR Fernsehen: Stefan Scheider. Waltraud und Mariechen sind begeistert, den seit Jahrzehnten vertrauten Experten für Politik und Aktuelles einmal leibhaftig zu begrüßen. Der gebürtige Regensburger ist als Kind oft umgezogen. Hat er gar fränkische Wurzeln? Und wie schätzt er die Chancen einer "Fränkischen Rundschau" ein? Um gleich Nägel mit Köpfen zu machen, haben die Witwen dazu einen besonderen Live-Test für Stefan Scheider vorbereitet.

Vom Dschungel-Camp zur Shopping Queen

Reality-TV-Star Sarah Knappik

Sie hat ein eigenes Berufsbild erfunden und kann davon leben: Sarah Knappik ist "Reality-TV-Star". Mit ihrer Teilnahme an der Heidi-Klum-Show "Germany's Next Topmodel" wurde sie 2008 bekannt. Obwohl es damals nicht zum Sieg reichte, entwickelte sich die Wahl-Berlinerin zum gefragten Gast in diversen Fernsehshows, vom Dschungel-Camp in Australien über die Wok-WM bis zur Shopping Queen. Waltraud und Mariechen sind brennend interessiert, mit welcher Reality-Show sie selbst Berühmtheit erlangen können und ob der nächste Karriere-Schritt Knappik bis zum Franken-Tatort führt …

Inspiriert von Knappiks vielseitigen Tätigkeiten haben die Witwen noch eine besondere Herausforderung für ihre Gäste: Katerina Jacob, Sarah Knappik und Stefan Scheider müssen zum Handtaschen-Zielwurf auf Mariechen antreten.