Tortenschlacht Gedankenlesen und Glücklichsein

Wie entlarvt man Lügner? Wie nutzt man Gestik und Mimik für sich? Gedankenleser Thorsten Havener weiht Waltraud und Mariechen und ihre Gäste mit beeindruckenden Aktionen in die Geheimnisse der Körpersprache ein.

Empfang und Sendung

Auf verblüffende und charmante Weise liest er aus Bewegungen ab, was die Menschen denken. Denn ob wir es wollen oder nicht, ständig sendet der menschliche Körper Signale. Was "liest" Havener aus den Witwen?



Auch immer auf Sendung ist Christine Neubauer. Die Münchnerin ist eine der populärsten und erfolgreichsten Schauspielerinnen unseres Landes. Ob als Standlfrau auf dem Viktualienmarkt in der BR-Serie "München 7" oder in zahlreichen Fernsehfilmen.

Und auch für die Boulevardpresse ist sie begehrtes Thema. Doch wie viel von ihren Rollen steckt eigentlich in der "echten" Christine Neubauer? Und wie lebt es sich, wenn man auf Schritt und Tritt im Fokus der Öffentlichkeit steht?

Anleitung zum Glücklichsein

Thorsten Havener, Christine Neubauer und Dr. Manfred Lütz

Wie kann man mehr Freude am Leben haben? Und gibt es gar eine Anleitung zum Glücklichsein? Dr. Manfred Lütz setzt sich mit der großen menschlichen Sehnsucht nach Glück auseinander. Der Psychiater und Psychologe warnt Waltraud und Mariechen vor "Schrott" und Irrsinn, auf den viele Menschen hereinfallen. Und tritt mit der kühnen These an, ernsthafte Wege zu kennen, die einen unvermeidlich zum Glück führen. Ob er sie Waltraud und Mariechen verrät?