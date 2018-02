Heimatrauschen am 9. Februar Männerballett, Wohnzimmerkonzerte und mehr...

Männerballett

Die „Turedancer“, ein Männerballett aus Zellingen bestehend aus elf gestandenen Männern zwischen 19 und 35 Jahre, erobern derzeit die Fastnachtsprunksitzungen. In den zehn Jahren ihres Bestehens sind sie bereits sechs mal Bayerischer Meister im Männerballett geworden. Und dieses Jahr sind sie das erste mal bei der „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim aufgetreten.

Die DiY-Schneiderin

Theresa Bachler aus München ist Schneiderin und will, dass die alte Nähmaschine wieder im Rampenlicht steht. Zusammen mit ihrem Partner erstellt sie Tutorials, sogenannte Lernvideos für das Netz. Hier kann jeder von Zuhause aus Schritt für Schritt das Nähen erlernen. Das Besondere an der Geschäftsidee der 30-jährigen: Sie verkauft Nähpakete. So können ihre Kunden alle nötigen Utensilien für ihr Wunschprodukt online erwerben und mit dem Online-Video selbstnähen.

Wohnzimmerkonzerte in Franken

Moritz Fleischmann, Konstantin Klammert und Ben Hagemann sind selbsternannte Konzertveranstalter aus Bayreuth. Bei den drei Studenten kann jeder, der will, sein heimisches Wohnzimmer für ein Privatkonzert zur Verfügung stellen. Der einzige Haken dabei: man muss dazu bereit sein auch noch bis zu 100 weitere Gäste in die eigenen vier Wände zu lassen – und das alles kostenlos. Das nennt man Wohnzimmerkonzert.

Kartoffel Standl vs. Instagram

Es gibt Momente im Leben, da muss man einfach spontan sein und etwas Verrücktes tun. So einen Moment hatten Dominik Klier und Theo Lindinger. Die Folge: Sie sind nun Betreiber eines Marktstandes am Münchner Viktualienmarkt und verkaufen Kartoffeln. Durch Zufall entdeckten der Soziologe und der Goldschmied den leeren Stand. Der ehemalige Besitzer fand mit den beiden Freunden die perfekten Nachfolger für seinen Laden und so hielten die beiden kurze Zeit später den Schlüssel in der Hand und kämpfen sich seither durch Berge von Papierkram und die Welten der Kartoffeln. Und mit der jungen Generation zog auch das moderne Zeitalter auf den Traditionsmarkt. Das Kartoffel-Standl hat eine eigene Instagram Seite und die neu kreierten Kartoffelgerichte der Männer landen täglich im Netz.