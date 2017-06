Heimatrauschen am 16. Juni Retro-Bikes, Blockhäuser und mehr

Wenn kanadische Blockhäuser nach Bayern kommen, alten Fahrradrostlauben neues Leben eingehaucht wird, Kochutensilien noch per Hand gemacht werden und aus einem Scheunentor eine Gitarre wird, ist „Heimatrauschen“ nicht weit. Das Magazin präsentiert im BR Fernsehen besondere Menschen und Geschichten aus der Heimat.

Blockhäuser im Trend

Er ist voller Abenteuerlust und liebt die Natur. Diese zwei Eigenschaften führten Nikolas Berwian in die Wildnis der kanadischen Wälder. Hier wohnte er ein Jahr in einem traditionellen Blockhaus – eine Erfahrung, die sein Leben änderte. Die Bauweise aus Naturstämmen begeisterte ihn so sehr, dass er darin seine Berufung fand. Heute baut der 44-jährige mit ursprünglichen Werkzeugen und nach überlieferter Technik nachhaltige Wohlfühlhäuser aus dem, was die Natur vor der Haustüre bietet.

Retro Bikes für den Sommer

Verrostet, vergessen und vergangen – alte Fahrräder landen nicht selten auf Flohmärkten oder gleich in Wertstoffhöfen. Florian Hipp aus Füssen im Allgäu restauriert und veredelt in seiner Freizeit diese nostalgischen Rostlauben. In Handarbeit entstehen Unikate mit dem Anspruch qualitativ hochwertig und absolut perfekt für seinen neuen Besitzer zu sein.

Das Revival der Gußeisernen

In der historischen Hammerschmiede in Waldkirchen lodert seit 1668 die Esse. Vater Josef Kindermann und Sohn Stefan lassen das alte Handwerk aufleben und die geschmiedete Eisenpfanne nicht in Vergessenheit geraten. Das handgemachte Kochutensil kann mithalten, auch im Zeitalter der Hightech-Küchen. Jedes Teil ein Unikat, geschmiedet aus einem Stück und für die Ewigkeit.

Gitarren mit Geschichte

Nicht nur in Liedern lassen sich Geschichten erzählen. Im Instrumentengehäuse selbst kann bereits Vergangenes stecken. Robert Walch verarbeitet Historisches in seinen selbstgebauten E-Gitarren. Ob Weinkiste, Kühlerfigur, Zigarrenkiste oder Scheunentor – in Gunzenhausen entstehen geschichtsträchtige E-Gitarren.