IgG-Test Zweifelhafte Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten

In Deutschland werden Medikamente, bevor sie auf den Markt kommen, streng überprüft. Was viele Patienten nicht wissen: Das gilt nicht für medizinische Testverfahren. Doch auch sie können den Patienten schaden, wenn als Konsequenz Diäten oder Lebensstiländerungen empfohlen werden, die den Patienten nicht nur nichts nützen, sondern sogar schaden können.

Zwei Jahre ist es her, dass sich das Leben von Petra Maus mit einem Schlag veränderte. Von einem Tag auf den anderen bekam sie einen heftigen Ausschlag am ganzen Körper. So etwas hatte sie noch nie vorher gehabt, sie hatte keine Ahnung woher es kam. Und ihre Ärzte auch nicht.

Unklare Symptome: Ernährung unter Verdacht

Petra Maus, Patientin

Urtikaria oder Nesselsucht, so lautet der medizinische Fachausdruck. Aber der Auslöser des Ausschlags blieb ein Rätsel. Petra Maus rannte von Arzt zu Arzt, bis schließlich ein Arzt den Verdacht auf ihre Ernährung lenkte. Er empfahl ihr einen Test auf sogenannte IgG-Antikörper.

Und der stellte Unverträglichkeiten fest, bei fast allem, was sie bisher gegessen hatte: Weizen, Dinkel, Milch, Käse, Eier, Brokkoli, Kohl, Tomaten und vieles mehr. Petra Maus musste ihre gesamte Ernährung umstellen. Verzweifelt versuchte sie, sich an die empfohlene Diät zu halten. Leicht fiel ihr das nicht.

IgG-Test: Anwendung trotz wissenschaftlicher Zweifel

Petra Maus ist kein Einzelfall. Sogenannte IgG-Tests werden von vielen Labors angeboten und von zahlreichen Ärzten und Heilpraktikern eingesetzt. Sie sollen bei verschiedensten Krankheitsbildern helfen: von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, über Hautkrankheiten und Reizdarmsymptome bis hin zu Asthma. Kostenpunkt: bis zu 400 Euro. Die Kassen zahlen das nicht.

Der Test verlangt den Patienten auch sonst einiges ab. Denn plötzlich ist fast jedes gewohnte Nahrungsmittel tabu. Das kann einschneidende Konsequenzen für die Lebensqualität der Patienten haben:

"Manchmal habe ich mich sogar vom Tisch zurückgezogen, weil ich es nicht sehen konnte, dass meine Familie so normal gegessen hat. Das war dann wirklich schwer, ich habe mich ins Eck verzogen und dort mein Frühstück zu mir genommen." Petra Maus, Patientin

Als es nicht besser wurde, glaubte Petra Maus, es sei ihre Schuld, weil sie die Diät nicht konsequent genug durchgezogen hätte. Monat um Monat hielt sie durch, nahm einige Kilo ab, ernährte sich irgendwann nur noch von Kürbis und Süßkartoffeln. Eine traurige und leider auch völlig sinnlose Leidensgeschichte.

Eindeutige Ablehnung durch die Wissenschaft

Denn unsere Recherchen bei namhaften Ernährungsexperten ergeben: Solche sogenannten IgG-Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten präsentieren scheinbar eindeutige Laborwerte – aber eine wissenschaftliche Grundlage haben sie nicht. Dr. Imke Reese aus München hat die aktuelle Leitlinie zum Management IgE-vermittelter Nahrungsmittelallergien mit verfasst. Darin heißt es sehr eindeutig:

"Bestimmungen von Immunglobulin G(IgG)- oder IgG4-Antikörpern bzw. Lymphozytentransformationstests mit Nahrungsmitteln erlauben keine Unterscheidung von Gesunden und Erkrankten [45], weder bei Nahrungsmittelallergie noch bei Nahrungsmittelunverträglichkeit. Die mangelnde diagnostische Spezifität bedingt viele positive Befunde bei Gesunden. Nahrungsmittelspezifisches IgG oder IgG4 zeigt lediglich, dass das Individuum wiederholt Kontakt mit dem entsprechenden Nahrungsmittel gehabt hat und stellt eine physiologische Reaktion des Immunsystems auf ein Fremdprotein dar." Leitlinie zum Management IgE-vermittelter Nahrungsmittelallergien

Dass solche Tests trotzdem weiter von Ärzten und Heilpraktikern eingesetzt werden, und Patienten sich danach richten, liegt auch am wissenschaftlichen Impetus, mit dem die Ergebnisse präsentiert werden.

"Das Problem dieser Testung ist, IgG Antikörper sind messbar. Da bekomme ich nachher schwarz auf weiß Befunde, die haben aber keine Aussagekraft in Richtung Unverträglichkeit. Dem Patienten wird weisgemacht, dass ein erhöhter IgG-Wert für Milch oder für Ei eine klinische Relevanz hat, er also tatsächlich deshalb seine Beschwerden hat. Und das ist genau das, was man aus diesen Tests eben nicht interpretieren kann." Dr. rer. medic. Imke Reese, Ernährungsberaterin, München

IgG oder IgE-Antikörper - der entscheidende Unterschied

Klassischerweise zeigen nur sogenannte IgE- Antikörper das Vorhandensein einer Allergie an. Gegen Äpfel oder Zucchini zum Beispiel.

"Einen IgE Antikörper bildet der Körper nur, wenn er ein Nahrungsmittel auf den Kieker nimmt, in den Fokus rückt, sich überlegt, da müsst ich mal näher hingucken. Dann wird IgE gebildet, und deshalb ist IgE der Antikörper, der eine Nahrungsmittelallergie untermauert." Dr. Imke Reese, Ernährungsberaterin, München

Wann spricht man von einer Nahrungsmittelallergie? Das heißt übrigens auch: Nicht gegen alle Nahrungsmittel, die der Körper „auf den Kieker“ genommen hat, besteht tatsächlich eine Allergie. Das heißt auch wenn IgG Antikörper zum Beispiel gegen Kiwi nachgewiesen werden können, kann es sein, dass der Betroffene nicht allergisch reagiert. Erst wenn die allergische Reaktion und die IgE-Antikörpertestung zusammenkommen, kann man von einer Nahrungsmittelallergie sprechen.

Sogenannte IgG Antikörper dagegen zeigen an, welche Nahrungsbestandteile der Körper kennt und für harmlos hält. Ein IgG-Test zeigt also nicht, was der Körper nicht verträgt, sondern ist einfach ein Spiegelbild der aktuellen Ernährung. Die wird durch den Test dann pauschal zur Krankheitsursache erklärt.

"Das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, in der Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr viel thematisiert werden. Manchmal hat man den Eindruck, es ist fast schon schick, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit zu haben. Und deshalb kommen auch viele Leute auf die Idee, dass bestimmte Symptome vielleicht auch eine Unverträglichkeit sind." Dr. Imke Reese, Ernährungsberaterin, München

Nesselsucht: Suche nach den Ursachen ist aufwendig

Für Patienten wie Petra Maus sind solche Vermutungen oft der letzte Strohhalm, wenn zahllose Tests bei diversen Fachärzten keine eindeutigen Ergebnisse erbracht haben. Ähnlich ergeht es anderen Patienten mit unklaren Krankheitsbildern, Reizdarm oder pseudoallergischen Symptomen. Oder Patienten, deren Symptome in den Bereich verschiedener Fachärzte fallen. Zum Beispiel, wenn Nesselsucht und Reizdarmsymptome zusammenkommen.

Petra Maus akuter Ausschlag ist zwar – dank eines hochdosierten Asthmamedikaments – unter Kontrolle. Trotzdem fragt sie sich nach wie vor, was die Ursache ihres Ausschlags ist und ob sie die Medikamente bald wieder absetzen kann. Haben Nahrungsmittel etwas damit zu tun? Und wenn ja welche? Für renommierte Experten wie Prof. Martin Raithel, der sich genau auf diese schwierige Patientengruppe mit „unklarem Krankheitsbild“ spezialisiert hat, ist ein IgG-Test da eher ein Störfaktor.

"Man kann generell sagen, dass die Durchführung dieser Tests, auf Patientenbasis, auf Arztbasis oder auf Heilpraktikerbasis, die Patienten noch mehr verwirrt. Viele verschiedene falsche Nahrungsmittel werden angeschuldigt, sie würden eine Allergie auslösen. Die eigentliche rationelle Diagnostik beginnt dann bei den Patienten oft viel zu spät." Prof. Dr. med. Martin Raithel, Internist, Gastroenterologe, Waldkrankenhaus Erlangen

Prof. Martin Raithel – lange an der Uniklinik Erlangen und ebenfalls Mitautor der Leitlinie zu den IgE-vermittelten Nahrungsmittelallergien – beschäftigt sich damit, wie eine solche rationelle Diagnostik aussehen könnte. Eine Darmspiegelung zeigt zum Beispiel, ob lokale Verletzungen der Darmschleimhaut vorliegen, den Zustand der Darmzotten oder wie durchlässig die Darmschleimhaut für bestimmte Stoffe ist. Eine aufwendige Diagnostik – bei Petra Maus wird die Auswertung noch Monate dauern.

Und trotz der Diagnostik, die derzeit übrigens nicht zum Standard der medizinischen Diagnostik bzw. Therapie gehört, versucht Prof. Raithel, Petra Maus keine falschen Hoffnungen zu machen. Tatsächlich besteht noch viel Forschungsbedarf, denn bei 50 Prozent aller Patienten mit Urtikaria findet die Medizin derzeit keine Ursache.

Spiel mit falschen Hoffnungen

Einen Gewinn hat sie aber bereits jetzt: Petra Maus hat die undifferenzierte Diät aufgegeben. Dass diese wahrscheinlich mehr schadet als nützt, ist ihr und ihrer Familie inzwischen klar.

"Man spielt ja mit der Hoffnung und der Gesundheit der Betroffenen. Vielleicht hätte man schon ein Jahr früher das Richtige machen können, wenn man nicht Zeit verschwendet hätte mit eher fragwürdigen Behandlungen, und sich im Endeffekt dann psychisch und körperlich runterwirtschaftet." Wolfgang Maus, Ehemann

Petra Maus wünscht sich nun, dass andere nicht das gleiche durchmachen müssen. Vielleicht hilft ihre Geschichte dabei. Wichtiger als fragwürdige Tests wäre ihr inzwischen auch der Kontakt mit anderen Betroffenen. Das hat auch der DAAB erkannt, der Deutsche Allergie-und Asthmabund e.V., der sich dem Thema verstärkt widmen will.