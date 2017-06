Mediensucht Was tun gegen Onlinesucht?

"Man füllt praktisch einen gedanklichen Werkzeugkoffer. Sie bekommen in der Therapie Werkzeuge an die Hand, Möglichkeiten, dass sie ihren Tag anders füllen. Sie brauchen eine Alternative zu dem, was sie bisher gemacht haben. Und je mehr Werkzeuge sie in ihrem Werkzeugkoffer haben, desto eher wird es klappen. Dass sie zum Beispiel einen Alltag haben. Dann gibt es die Psychotherapie, die Sitzungen, in denen man schaut, wie ist das Verhalten, gab es einen Rückfall, muss man eine Rückfallanalyse machen."