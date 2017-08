Liköre, Öl und grüne Walnüsse Köstlichkeiten vom Hahnenkamm

Großkronige Walnussbäume prägen den "Gelben Berg" am Hahnenkamm. Der kleine Ort Sammenheim verarbeitet grüne und reife Nüsse als regionale Delikatessen und hat sich damit als "Fränkisches Nussdorf" etabliert. Alle zwei Jahre findet in Sammenheim ein Nussmarkt statt, heuer am 3. September!