Ein Franke in Lansing 10 Jahre "Dahoam is Dahoam"

Vor zehn Jahren lief die bayerische Serie "Dahoam is Dahoam" zum ersten Mal im BR Fernsehen. Gedreht schon damals auf einem stillgelegten Fabrikgelände im Osten Dachaus. Dass es die Serie zehn Jahre später immer noch geben würde, hätte damals keiner der Beteiligten für möglich gehalten. Heute ist "Dahoam is Dahoam" bei vielen Menschen vor allem in Bayern aus dem Vorabendprogramm nicht mehr wegzudenken. Rund eine Million Zuschauer schalten pro Folge ein. Jetzt wird das Jubiläum der erfolgreichsten bayerischen Vorabendserie gefeiert. Unter anderem mit speziellen Jubiläumsfolgen, in denen die Franken eine besondere Rolle spielen. Bei den Dreharbeiten ging es ziemlich heiß her.