Obst und Gemüse:: Wie gut ist die Massenware?

Apfelkompott mit ...

Rezepte: Tohru Nakamura, Küchenchef "Geisels Werneckhof" Apfelkompott Zutaten: 6 Äpfel

100 g brauner Zucker

40 g Calvados

30 g Rum

1 Stange Vanille

1 Stange Zimt

etwas Sternanis

Saft und Abrieb einer (unbehandelten) Zitrone Für die Garnitur: 1 Apfel

Haselnussöl

Limetten-Saft und -Zeste

Macadamia-Nüsse

Begonienblüten Zubereitung: Den Zucker in einem Topf karamellisieren und mit Calvados und Rum ablöschen. Die Gewürze in den Sud geben. Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse herausschneiden. Die vorbereiteten Äpfel in den Sud geben und weich kochen. Wenn die Äpfel weich sind, aus dem Sud nehmen und die weichen Äpfel mit einem scharfen Messer fein hacken. Die Apfelmasse mit Zitronensaft und Abrieb abschmecken. Garnitur: Das Kompott in einen Ring in der Mitte des Tellers anrichten. Einen Apfel mit einer Mandoline fein Aufhobeln. Die Apfelscheiben mit Haselnussöl marinieren und auf das Kompott legen. Mit frischem Limettensaft und Limettenzeste (abgeriebene, feine Streifen) abschmecken. Zum Schluss Macadamia-Nüsse mit einer Microplane (sehr feine, spezielle Küchenreibe) darüberreiben und mit Begonienblüten garnieren.

... Joghurtcreme

Zutaten: 100 g griechischer Joghurt

10 g Puderzucker

etwas Zitronenabrieb Zubereitung: Alle Zutaten in einer Schüssel vermengen und abschmecken. Den fertigen Joghurt in einen Spritzbeutel füllen und Kleckse auf das Apfelkompott setzen.

Karottenpüree

(für 4 Personen) Zutaten: 500 g Karotten

1 Zwiebel

100 g Brühe

100 g Sahne

100 g Milch

50 g Butter

Salz, Pfeffer

einen Zweig Thymian Zubereitung: Die Karotten waschen, schälen und in Walnuss große Stücke schneiden. Die Zwiebel ebenfalls schälen und in Stücke schneiden. Die Karotten und die Zwiebel in Butter und etwas Olivenöl bei mittlerer Hitze anschwitzen und vorsichtig im eigenen Saft schmoren lassen, ohne sie anbrennen zu lassen. Milch, Sahne und Brühe aufgießen und den Zweig Thymian zugeben, Salz zugeben und das ganze langsam fertig kochen bis die Karotten weich sind. Die überschüssige Flüssigkeit abgießen und die Karotten mixen, bis es eine samtige Masse gibt. Eventuell durch ein feines Sieb streichen.

Karottengrün Emulsion

Zutaten: Das Grün von einem Bund Karotten

50 g Eiweiß

200-300 g Traubenkernöl

Zitronenzeste und -saft einer halben (unbehandelten) Zitrone

Salz, Pfeffer

Sushi-Essig Zubereitung: Das Eiweiß mit dem gewaschenen Karottengrün glatt mixen und langsam das Öl einarbeiten bis eine homogene Masse entsteht, die einer festen Mayonnaise gleicht. Mit Salz, Pfeffer, Sushi-Essig und der Zeste sowie dem Saft einer halben Zitrone abschmecken und gegebenenfalls durch ein feines Sieb streichen.

Gegarte Karotten