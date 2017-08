Faszination Wissen-Reihe Unser Essen der Zukunft

Was für uns Menschen lächerlich einfach ist, ist für einen Roboter extrem schwer. Woher soll der wissen, wie sich Müsli und Orangensaft unterscheiden? Was in den Kühlschrank und was in den Geschirrschrank gehört? Wo man sanft wischt und wo kräftig schrubbt? Und dass auch noch schnell. Zukunftsforscher sind deshalb überzeugt, dass es in naher Zukunft keine elektrische Putzkraft geben wird, aber mehr Maschinen im Haushalt, die uns Arbeit abnehmen.