Brot: Macht es uns krank?

Dinkel

Dinkel Dinkel findet vor allem im Bio-Anbau immer mehr Anhänger. Das Getreide ist zwar widerstandsfähig, der Ertrag ist aber geringer als bei Weizen. Dinkel war in Süddeutschland bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Dann geriet er in Vergessenheit. Erst in den 1970er-Jahren wurde er wiederentdeckt. Ein paar Müller und Bäcker hatten noch alte Rezepte, sodass sie wieder Dinkelbrot backen konnten.

Emmer

Emmer Der Emmer wächst auch auf schlechten Böden. Das Getreide stammt aus dem Nahen Osten und wird dort seit mindestens 10.000 Jahren angebaut. Emmer war das Brotgetreide des Alten Ägypten. Das Land am Nil galt als Kornkammer Roms und versorgte die Römer jahrhundertelang mit Emmer.

Einkorn

Einkorn Das Einkorn ist im Gegensatz zu Dinkel und Emmer resistent gegen viele Pilze und Krankheiten. Einkorn ist eine der ältesten Getreidearten und wurde schon in Jericho angebaut. Im Vergleich zu Dinkel und Emmer enthält Einkorn mehr Mineralstoffe (Eisen, Zink, Selen), die höchste Konzentration an Vitamin E und an cholesterinsenkenden Substanzen sowie Lutein, ein Stoff, der wichtig für die Augen ist.

Alter Weizen