Torwartlegende Sepp Maier "Keine Wechsel mehr in den letzten zehn Minuten"

"Fußball muss einfach bleiben und nicht noch komplizierter werden", fordert Torwartlegende Sepp Maier und stellt so manche neue Regel in Frage. Sinnvoll dagegen hält er, dass in den letzten zehn Minuten keine Wechsel mehr stattfinden dürften.