Einwurf Der Sportstammtisch im BR Fernsehen

Moderatorin Marianne Kreuzer und ihre Gäste diskutieren in "Einwurf" über Sport und die Welt - kritisch und unterhaltsam.

Neben dem Tagesgeschehen hat auch Hintergründiges einen festen Platz in der Sendung wie Sportpolitik oder die Rolle des Sports in der Gesellschaft. An der Seite der Gastgeberin gehört ein beliebter BR-Charakterkopf zur festen Stammtischbesetzung: der Schauspieler, Moderator und Querdenker Schmidt Max (bekannt u. a. durch die Sendung "Freizeit" im BR Fernsehen). Hinzu kommen pro Sendung zwei wechselnde prominente Gäste mit klarer Haltung - aus dem Sport selbst, aber auch sportaffine Vertreter anderer Bereiche wie Showbiz, Politik oder Wirtschaft.

"Ein Sportstammtisch, an dem nicht nur über den Fußball, sondern den Sport in all seinen Facetten diskutiert wird - das ist einmalig in der deutschen Fernsehlandschaft. In 'Einwurf' werden wir die Dinge beim Namen nennen, die den Sportfans auf den Nägeln brennen. Das können sportpolitische oder sportgesellschaftliche Themen sein, ebenso wie relevante Themen aus dem Hochleistungssport bis hin zum Amateur- und Breitensport – aktuell und hintergründig. Ein Muss für jeden Sportfan. Ich freue mich auf spannende, unterhaltsame und informative Diskussionen." Moderatorin Marianne Kreuzer

Thema am Sonntag, 3. September: Wie sieht der Fußball 2025 aus?

Nichts wird so ausführlich besprochen und diskutiert wie der Fußball. Doch er birgt derzeit sehr viel Zündstoff. Spieler, die ihren Wechsel erpressen. Sind sie charakterlos oder sind solche Aktionen mittlerweile Teil des Geschäfts? Die Transfersummen schießen in die Höhe. Kein Ende in Sicht. Machen Investoren den Fußball kaputt? Das Geschäft Fußball verliert den Bezug zur Basis, zu den echten Fans. Es gibt nur noch wenige öffentliche Trainingseinheiten, zu viel Show um ein Spiel und ein Spielplan mit Anstoßzeiten, der für Verwirrung sorgt. Marianne Kreuzer diskutiert und fachsimpelt über diese Themen mit dem Vorstandschef des FC Ingolstadt Peter Jackwerth, dem Münchner Kultpfarrer und "Löwen"-Fan Rainer Maria Schießler, BR-Sportreporter Bernd Schmelzer sowie dem Schauspieler und Moderator Schmidt Max.

Das Stammtisch-Team Marianne Kreuzer In Kempten geboren, stieß die diplomierte Sportlehrerin und Journalistin 1990 zum BR. Die Allgäuerin moderierte 13 Jahre lang den Fernsehklassiker "Blickpunkt Sport". Als erste Anchor-Woman schickte die ARD sie 1998 zu den Olympischen Spielen in Nagano. Drei weitere Olympische Spiele folgten, dazu zwei Fußball-Europameisterschaften und zahlreiche alpine Ski-Übertragungen im Ersten. Überdies ist Kreuzer den Zuschauern als Moderatorin des Sportblocks im ARD-Mittagsmagazin bekannt. Von 1998 bis 2014 war sie beim BR Redaktionsleiterin Sport/Magazine. 2016 wurde sie mit dem Bayerischen Sportpreis in der Kategorie "Herausragende Präsentation in den Medien" ausgezeichnet. Mit der neuen Sendung "Einwurf" schlägt Kreuzer im BR Fernsehen ein neues Kapitel auf. Schmidt Max Der Ur-Münchner (Jahrgang 1968) ist den Zuschauern des BR Fernsehens vor allem durch die Sendung "freizeit" bekannt, in der er seit 2003 im Selbstversuch immer neuen Freizeitaktivitäten nachspürt. Als Schauspieler wirkte er in Produktionen wie "München 7" oder dem Münchner "Tatort" mit und gehört in den Kino-Verfilmungen der "Eberhofer"-Krimis nach Rita Falk zum Ensemble. In "Einwurf" will er mit seinen Querdenker-Qualitäten und seinem bayerischen Mundwerk Akzente setzen.

