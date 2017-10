Porträt der neuen Country-Generation Country Roads

Musiker wie Justin Townes Earle, John Carter Cash jr. und Caitlin Rose bilden die neue Generation von Country-Musikern in den USA. Sie verstehen sich in der Tradition von Country-Rebellen wie Johnny Cash, Willie Nelson und Steve Earle.

Marieke Schroeder porträtiert die neue Country-Generation anhand von Musikern und Singer-Songwritern wie Justin Townes Earle, John Carter Cash jr. und Caitlin Rose, die sich von der falschen Harmonie Nashvilles abwenden. Und er zeigt ein ursprüngliches Amerika, die wilden Berge der Appalachen, die verarmten Landstriche Alabamas und natürlich Tennessee, die Heimat der Country-Industrie.

Filminfo Originaltitel: Country Roads (D, 2013)

Regie: Marieke Schröder

Länge: 90 Minuten

16:9, Stereo, VT-UT

So erzählt "Country Roads“ nicht nur von einer neuen, ehrlichen Countrymusik, sondern auch von einem authentischen Amerika und den Menschen, die hier um das tägliche Überleben kämpfen und doch den Glauben an ihr Land nicht verlieren.

Justin Townes Earle, John Carter Cash jr. und Caitlin Rose zählen zu einer neuen Generation von Musikern, deren Musik für ein Amerika, das Zweifel und Selbstkritik nicht scheut, zugleich aber auch die Hoffnung und den Glauben an die Ideale der Vereinigten Staaten nicht aufgegeben hat, steht.

Auch Kevin Costner hat sich der Countrymusik verschrieben. Mit seiner Band "Modern West" hat er gerade eine CD aufgenommen.

Es war Steve Earle, der vor 30 Jahren das schlechte Gewissen in der Countrymusik erfand. Er prangerte die Zustände in den US-Gefängnissen an, klagte Armut an und sang den Drogensüchtigen aus der Seele. In Nashville, dem kommerziellen Zentrum der Countrymusik, wird jedoch traditionell eine heile Welt besungen.

Die reale Welt jedoch sieht heute ganz anders aus: 15 Prozent der US-Amerikaner leben unter der Armutsgrenze, überall entstehen Zeltstädte wie einst während der Großen Depression. Es trifft Angehörige aller Schichten. Die Zeit scheint reif dafür, die Dinge in die Hand zu nehmen, dafür, dass die Amerikaner sich wieder auf ihre Stärken besinnen: Organisationstalent und Solidarität. Die Musik für diesen sozialen Neuanfang liefern die jungen und kritischen Country-Musiker der Gegenwart.

Der Dokumentarfilm von Marieke Schroeder porträtiert die neue Country-Generation anhand von Musikern und Singer-Songwritern wie Justin Townes Earle, John Carter Cash jr. und Caitlin Rose, die sich von der falschen Harmonie Nashvilles abwenden. Und er zeigt ein ursprüngliches Amerika, die wilden Berge der Appalachen, die verarmten Landstriche Alabamas und natürlich Tennessee, die Heimat der Country-Musik-Industrie.

So erzählt „Country Roads“ nicht nur von einer neuen, ehrlichen Countrymusik, sondern auch von einem authentischen Amerika und den Menschen, die hier um das tägliche Überleben kämpfen und doch den Glauben an ihr Land nicht verlieren.