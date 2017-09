Eine Reise in die deutsche Bierkultur Beerland

Der Regisseur wurde 1971 in Kansas City, USA, geboren und studierte von 1990 bis 1994 Film und Fernsehen an der California State University in San Diego. Im Anschluss arbeitete er als Autor, Regieassistent und Produktionsleiter, bevor er 1995 nach Berlin zog. Mit "Forgetting Dad" inszenierte er 2008 seinen ersten eigenen Dokumentarfilm als Regisseur, der auf dem Amsterdamer Dokumentarfilmfestival mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde.



Sein Treatment für "Beerland" erhielt 2009 beim Dokuwettbewerb des Bayerischen Rundfunks und der Telepool GmbH den ersten Preis und wurde im Anschluss als Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk und der Telepool / Global Screen GmbH realisiert. "Beerland" wurde 2012 beim Leipziger Dokumentarfilmfestival uraufgeführt und startete 2013 in den deutschen Kinos.