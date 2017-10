DokThema Lehrer am Limit

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Der Lehrerberuf ist im Umbruch. Die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder nimmt zu und durch Flüchtlingswellen und die Aufnahme von Inklusionskindern in die Klassen werden die Anforderungen an Pädagogen immer größer. Wie können sie diese in Zukunft meistern? Klar ist: Die Ausbildung muss sich ändern und das Selbstverständnis der Lehrer auch - weg vom Einzelkämpfer, hin zum Teamplayer.