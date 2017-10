Die Stille nach dem Beben Über den schwierigen Neuanfang in Mittelitalien

Eine heftige Erdbebenserie erschütterte Italien im vergangenen Jahr. Das schreckliche Resultat: rund 300 Tote, zehntausende Obdachlose, zerstörte Kleinstädte und Dörfer. Inzwischen ist es still geworden um die betroffenen Menschen. Wie geht es ihnen heute? Was macht der Wiederaufbau?

Es waren nur wenige Sekunden, die für viele Bewohner Mittelitaliens alles zerstört haben: Ihre Existenz, ihre Heimat, ihre Vergangenheit, ihre Zukunft – alles lag nach den heftigen Erdstößen in Trümmern. Bis heute sind manche Dörfer noch nicht bewohnbar, sodass die Betroffenen seit einem Jahr in Baracken vor Ort oder in Hotelzimmern hundert Kilometer entfernt leben. Dabei wurde doch schnelle Hilfe versprochen.

"Dreißig Sekunden Erdbeben, die alles zerstört haben, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Weitermachen, nur Mut. Wir liegen auf dem Boden, aber geschlagen geben wir uns nicht." Sandro Luciani, Gemeinderat und ehemaliger Bürgermeister Pievebovigliana

Langsame Bürokratie

Von schnell kann nicht die Rede sein: Die italienische Bürokratie mit ihren vielen Vorschriften bremst den Wiederaufbau aus. Zusätzlich fehlt es an Personal für Bauplanung und Genehmigungen. Deswegen darf derzeit vielerorts nicht Hand angelegt werden. Der Wiederaufbau war in Italien schon immer ein Problem, weil er endlos dauerte – oder völlig an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiging.

"Man kann überhaupt keine genauen Voraussagen machen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit der Staat braucht und vor allem wie viele Mittel er hat, um die insgesamt 131 betroffenen Gemeinden wieder aufzubauen." Sandro Luciani, Gemeinderat und ehemaliger Bürgermeister Pievebovigliana

Verschwendung und organisierte Kriminalität

Hat man also nichts gelernt aus den Beben der vergangenen Jahre? Doch. Beim schlimmsten Beben der jüngeren italienischenGeschichte – vor 37 Jahren südlich von Neapel – investierte der italienische Staat 52 Milliarden Euro und baute in manchen Bergregionen sogar jedem Betroffenen ein neues Haus. Nur, dass die Bevölkerung nicht mehr zurückkam und die Häuser leer blieben. Bis heute. Von dem Bauboom profitierte aber die Mafia, die viele Milliarden abzweigte. Für Häuser, die niemand braucht und will. Auch heute ist zu befürchten, dass die organisierte Kriminalität wieder versucht, sich ein großes Stück vom Kuchen zu holen. Das und die große Verschwendung nach dem Erdbeben im Jahr 1980 ist also der wesentliche Grund dafür, warum der Wiederaufbau nach den jüngsten Beben nur sehr schleppend in Gang kommt.

"Man hat daraus vor allem gelernt, dass breitgestreutes Geld zu breitgestreuter Kriminalität führt. Also braucht man Regeln für die Geldverteilung und extrem viel Kontrolle." Michele Renzo, Staatsanwaltschaft L'Aquila

Außerdem wurden in den letzten Jahren immer wieder Architekten und Bauunternehmen verklagt, die Gebäude errichtet hatten, die nicht erdbebensicher waren und die Bewohner unter sich begruben. Auch dieser Fehler soll sich keinesfalls wiederholen.

"Weil viele Menschen das Erdbebenrisiko nicht kennen, missachten sie einfach die Bauvorschriften. Das ist typisch italienisch. Man umgeht gerne die Regeln." Emanuela Guidoboni, Historikerin und Erdbebenexpertin an der Universität Bologna

Die Orte - ein Jahr nach dem Beben

Ausweg Eigeninitiative?

Bleibt als einziger Ausweg für die Betroffenen im Moment also die Eigeninitiative. Doch auch hier gibt es Grenzen. Einflussreiche Menschen – auch neben der Mafia – wittern nämlich ein lukratives Geschäft mit der Not Tausender und wollen sich das nicht zerstören lassen. Und für manche Betroffenen gibt es ohnehin keinen Weg mehr zurück: Das Erdbeben hat die Hoffnung vieler alter Menschen zerstört, ihre Heimatorte jemals wiederzusehen.

Kinderzeichnungen zum Erdbeben

Und die Kinder? Benötigen dringend Hilfe, um ihre Traumata zu überwinden. Auch das geschieht derzeit in Eigeninitiative. Bislang hatte keiner Zeit, sich um die Ängste der Kleinsten zu kümmern – ohne Dach über dem Kopf. Und das, obwohl gerade die ersten Wochen psychologisch gesehen die wichtigsten gewesen wären …

"Jedes Mal nach einem großen Erdbeben ist nichts mehr so, wie es vorher war. Für die Menschen, die städtische Ordnung und für das gesellschaftliche Leben. Diese Zäsuren in der italienischen Geschichte beeinflussen auch das Wesen der Menschen in den Erdbebengebieten Italiens." Emanuela Guidoboni, Historikerin und Erdbebenexpertin an der Universität Bologna

In all der Unsicherheit gibt es eines, auf das man leider zählen kann: Das nächste Beben kommt mit Sicherheit.

"Das ist ja das italienische Drama: Immer, wenn so etwas passiert, dann fängt man in Italien bei Null an." Emanuele Pieroni, Pressesprecher Camerino