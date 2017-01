Pia Tillmann im Interview Piratin an Bord – neues Gesicht bei "Dahoam is Dahoam"

Die taffe Anna ist Floris eigenwilligster und buntester Flirt bislang. Gespielt wird sie von Pia Tillmann, die in Reality-Formaten wie "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" für Furore sorgte. Im Interview spricht die Darstellerin und Moderatorin über Anna, Tattoos und ihr früheres Leben als Piratin.

Normalerweise macht Florian Brunner beim Flirten die eindeutigen Angebote. Anna dreht den Spieß ganz frech um. Wer ist die junge Frau?

Anna lässt sich nicht wirklich viel gefallen und macht klare Ansagen. Deshalb wirkt sie sehr taff und sehr unnahbar. Zumindest am Anfang. Annas verletzlicher Kern wird erst allmählich sichtbar.

Dein zweiter Vorname ist Anna. Teilst Du noch mehr mit Deiner Rolle?

Anna (Pia Tillmann) gefällt Flori (Tommy Schwimmer) immer besser.

Mein zweiter Vorname spielt eigentlich nur auf Zeugnissen und Briefen vom Finanzamt eine Rolle. Auch sonst haben Anna und ich nicht viel gemeinsam. Ich bin eher nicht der Mensch, der so offensiv auf einen Mann zugehen oder lockere Beziehungen führen würde. Aber das ist ja generell der Reiz an Rollen und Schauspiel: Man kann Dinge tun, die einem sonst nicht einfallen würden.

Ihr teilt aber ganz sicher die Tattoos, Anna und Du. Da die Zuschauer diese bisher nur ganz kurz sehen konnten, beantworte bitte die Frage: Was zeigen Deine Tattoos und was bedeuten sie?

Pia Tillmann steht bei Tattoos auf Oldschool- und persönliche Motive.

Von der Stilrichtung her sind es zu neunundneunzig Prozent sogenannte Oldschool-Motive. Auf dem Rücken habe ich ein großes Segelschiff mit Piratenbraut, seitlich eine Meerjungfrau und auf dem Arm, der komplett voll ist, sind es eher Motive, die mich und mein Leben ausmachen. Die Initialen von meinen Eltern, von meinem Bruder, Menschen und Dinge, die mir wichtig sind. Auch meine beiden Hunde sind da namentlich verewigt.

Du bist seit 2015 verheiratet. Steht denn der Name Deines Mannes auch auf Deinem Arm?

Nein. Ich bin bei Beziehungen eher ein bisschen vorsichtig. Nur die Familie bleibt einem sicher für immer. Aber mein Mann und ich haben ein Motiv, das uns miteinander verbindet, einen Anker am Handgelenk.

Wieder ein Seefahrermotiv. Warst Du in Deinem früheren Leben vielleicht Piratin?

Ja, genau das ist die Erklärung. Das ist kein Scherz! Ich bin fest davon überzeugt, dass ich früher irgendwann mal Pirat war. In meiner Welt haben Piraten auch kein negatives Image wie für viele andere Leute. Ich sehe sie als Menschen, die ihr Leben genossen und sich nicht haben festnageln lassen auf irgendwelche festen Strukturen. Dieses Wilde habe ich auch so ein bisschen in mir.

Das mit der Piratin lässt sich ja nicht beweisen. Sicher ist, dass Du früher mal Blondine warst. Was ist passiert?

Theres (Ursula Erber) muss sich erst an Annas Tattoos gewöhnen.

Meine Haare waren vollkommen kaputt von dem ganzen Wasserstoffblondieren und mussten umgefärbt werden. Ich mag die dunkle Farbe, denn sie zieht auch einen Strich unter die Zeit in Berlin und Köln, das ist mir wichtig. Ich kann vor der Kamera mehr, als ich da zeigen konnte. Meine Rolle hier in Lansing gibt mir Gelegenheit, das zu beweisen und ich hoffe, ich bin umgekehrt eine Bereicherung für die Serie und kann eine neue Farbe reinbringen.