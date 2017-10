10 Jahre "Dahoam is Dahoam": Jubiläumswoche im BR So wird in und um Lansing gefeiert

Seit 8. Oktober 2007 und bald 2.000 Episoden ist "Dahoam is Dahoam" ein Dauerbrenner und zugleich die erfolgreichste Vorabendserie in Bayern. Das zehnjährige Jubiläum in diesem Herbst feiert der BR im Oktober 2017 standesgemäß eine ganze Woche lang.

Den Auftakt macht am 14. Oktober das alljährliche "Dorffest" auf dem Produktionsgelände in Dachau, zu dem alle Fans eingeladen sind. Diesmal steht es unter dem Motto "Zauberwelt Lansing". In den täglichen Folgen von 16. bis 19. Oktober können Fans sich unter anderem auf eine spannende Krimigeschichte sowie überraschende Gaststars freuen. Als besonderes Extra gibt es am Freitag, 20. Oktober, 20.15 Uhr, den Spielfilm "Manege frei für die Liebe" mit dem beliebten Ensemble sowie in Gastrollen u.a. Kai Lentrodt und Inge Maux. Im Anschluss folgt eine 60-minütige Event-Show aus dem Münchner Schlachthof mit einigen der beliebtesten Schauspielern und Schauspielerinnen. Durch die Sendung führt das bekannte Komiker-Duo Heißmann und Rassau. Weitere Sendungen im BR Fernsehen und im Hörfunk runden das Jubiläumsprogramm ab.

Die Jubiläums-Höhepunkte im BR Fernsehen im Überblick

Montag, 16., bis Donnerstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr: Jubiläumsfolgen mit Krimi-Plot und prominenten Gastauftritten

Als Gaststars sind in den Jubiläumsfolgen dabei: Dienstag, 17.10.: Schauspieler Markus Stoll alias Kult-Comedian Harry G.

Mittwoch, 18.10.: BR-Wirtshausexperte Wolfgang Schneider

Donnerstag, 19.10.: Torwartlegende Sepp Maier – er hilft dem kleinen Lansinger Pauli bei der Vorbereitung auf ein Fußballturnier

Im Zentrum einer Krimi-Geschichte stehen Mike Preissinger (Harry Blank) und seine Oldtimerhalle, ein aufwändig gedrehter Großbrand sowie eine Spurensuche voll überraschender Wendungen.

Ein weiterer Handlungsstrang dreht sich um das fränkische Paar Toni (Jessica Lenz) und Anton (Leon Pfannenmüller) und die Frage: Kriegen sie sich oder nicht?

Und natürlich ist auch genug Platz für heitere Alltagsgeschichten aus Lansing.

Freitag, 20. Oktober, 20.15 Uhr: "Manege frei für die Liebe" – Spielfilm

"Dahoam is Dahoam" in Spielfilmlänge ist eine turbulente Liebeskomödie für die ganze Familie mit Irrungen und Wirrungen. Neben der Stammbesetzung sind in Gastrollen Kai Lentrodt ("Ein starkes Team", "Ladykracher") und die österreichischen Schauspieler Inge Maux und Clemens Berndorff zu sehen.

Inhalt: Szene aus "Manege frei für die Liebe": Von links: Rosi (B. Walbrun), Norbert (K. Lentrodt), Gregor (H. Wilhelm) und Sascha (E. Gulp). Köchin Fanny (Katrin Lux) flieht nach einem Streit mit ihrem Partner Gregor (Holger M. Wilhelm) mit ihrer Tochter Emma (Lotta Krebs) aus Lansing. Als wäre das nicht genug, trifft sie in der Abgeschiedenheit der Berge auf Emmas leiblichen Vater (Kai Lentrodt), der Fanny nie ganz vergessen konnte. Als Gregor auftaucht, um ihr Herz zurückzuerobern, wird es turbulent zwischen den ungleichen Kontrahenten. Währenddessen versuchen die Dorfbewohner von Lansing eine Zirkusvorstellung für den guten Zweck auf die Beine zu stellen. Doch es bleiben nur wenige Tage Zeit, und natürlich geht bei den Proben einiges schief ... Wird es zu einem Happy End für alle kommen?

Freitag, 20. Oktober, 21.45 Uhr: "10 Jahre Dahoam is Dahoam – die Jubiläumsshow"

Zum zehnten Geburtstag werden die Lansinger groß gefeiert: mit einer Jubiläumssendung aus dem Schlachthof München, mit den beliebtesten Schauspielerinnen und Schauspielern, den schönsten Momenten und den treuesten Zuschauern. Eine Unterhaltungssendung für Jung und Alt mit Witz, Charme und Humor und den emotionalsten Höhepunkten der letzten zehn Jahre.

Durch die Sendung führt das Komiker-Duo Heißmann und Rassau, das selbst schon Gastauftritte bei "Dahoam is Dahoam" hatte. Neben einem Best-of-"DiD" erzählen die Schauspieler von ihren bewegendsten, schönsten und kuriosesten Momenten, Fanclubs kommen zu Wort, und einige Schauspieler zeigen, dass sie auch musikalisch ordentlich was drauf haben.

Weitere geplante Angebote zum Jubiläum von "Dahoam is Dahoam" (Auswahl)