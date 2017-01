Interview mit Joyce Ilg In zwei Welten zuhause

Bei Deinem letzten Besuch in Lansing wurde Dein Channel von 700.000 Leuten gesehen. Ein Jahr später sind es 1,2 Millionen jede Woche. Was ist das Geheimnis Deines Erfolges?

Ich glaube es liegt daran, dass ich, anders als andere Blogger, so vielseitig aufgestellt bin. Durch die Kombination aus Fernsehen und Internet habe ich so viele verschiedene Möglichkeiten, kreativ zu sein und immer wieder neue Zielgruppen zu erreichen. Ich merke zum Beispiel, dass meine Zuschauer älter sind, als die auf vielen anderen Channels. Die Leute, die mich auf der Straße ansprechen sind nicht nur Teenies, sondern auch viele Leute ab Mitte zwanzig.

Zeitgleich wird die Zielgruppe von "Dahoam is Dahoam" immer jünger. Gibt es da Überschneidungen? Wirst Du auf die Serie angesprochen?

Joyce Ilg: "Wenn mir etwas Lustiges passiert oder noch mehr, wenn mich etwas ärgert, verarbeite ich das in meinen Sketchen."

Ja, vor allem, wenn ich auf meinem Channel darauf Bezug nehme oder zum Beispiel ein Bild von den Dreharbeiten poste. Ich habe auch mal ein Video mit Teresa Rizos zusammen gemacht, die ja hier die Rolle Caro spielt. Obwohl wir darin über die Zusammenarbeit hier gar nicht gesprochen haben, kamen Kommentare wie "Hey, seid ihr wieder vereint" und "Ach cool, die ist doch auch von 'Dahoam is Dahoam'!"

Die meisten Kommentare auf Deinem Channel stammen von Mädchen. Hast Du vor allem weibliche Follower?

Das ist ganz witzig! Ich kann ja in den Statistiken meines Channels erkennen, wer sich die Videos ansieht und da ist die Verteilung 65% Jungs zu 35% Mädchen. Trotzdem sind die Kommentare viel öfters von Mädchen. Ich glaube, sie gehen einfach offener damit um, wenn sie jemanden cool finden. Jungs sind oft zu cool und kommen auch nicht einfach so zum Fantreffen. Es passiert sehr oft, dass auf der Straße ein Mädchen ein Foto mit mir machen möchte und ihr Freund erst drei Minuten später kommt und sagt, dass er auch gerne ein Selfie mit mir machen würde.

Wo findest Du die Themen für Deinen Blog? Liegen die auf der Straße?

Eigentlich ja. Wenn mir etwas Lustiges passiert oder noch mehr, wenn mich etwas ärgert, verarbeite ich das in meinen Sketchen. Mittlerweile denken meine Freunde auch schon mit, wenn irgendwas Blödes passiert und sagen "Hey Joyce, das musst du aufschreiben für einen Sketch!". Dann brainstormen wir gemeinsam und kommen so auf lustige Ideen.

Die Lansinger sind für viele Zuschauer zu einer Art Zweitfamilie geworden. Haben Deine Channel-Fans auch zu Dir ein beinah verwandtschaftliches Verhältnis?

Folge 1 von "Dahoam is Dahoam": Saskia, gespielt von Joyce Ilg, kehrt mit ihrer Mutter Annalena (Heidrun Gärtner) zurück nach Lansing.

Auf jeden Fall. Gerade für die jüngeren Zuschauer bin ich so ein bisschen Vorbild, Freundin oder große Schwester. Wenn ich mich als Joyce zu sehr verändern würde, ginge diesen Zuschauern etwas verloren. Das merke ich schon an solchen Kleinigkeiten wie der Frage, ob ich mir die Haare abschneiden soll oder nicht. In den Kommentaren entbrennt sofort eine Riesendiskussion.

Wo bist Du noch ganz privat und selbstbestimmt bei so viel Nähe zu den Fans?

2015 präsentierte Joyce den Publikumspreis des Bayerischen Filmpreises.

Das sind Gedanken, die ich mir natürlich auch schon oft gemacht habe, vor allem am Anfang. Ich habe bei anderen Bloggern gesehen, dass sie ihre Beziehungen in Videos ausleben, ihren Liebesurlaub filmen und erzählen, wie glücklich sie sind. Sowas thematisiere ich nie. Ich möchte, dass die Leute meinen Channel abonnieren, weil sie witzig und cool finden, was ich mache und nicht, weil ich einen tollen Freund habe. Ich als Mensch bin das Einzige, was bei meinen Videos wirklich privat ist, abgesehen davon, dass ich die Videos bei mir zuhause drehe und man Wohnzimmer und Küche sieht.

Was glaubst Du würde passieren, wenn Du die rote Farbe Deiner Küche überstreichst?

Die ist natürlich so eine Art Markenzeichen geworden. Das habe ich mir tatsächlich noch nicht überlegt, aber ... hmmm ... vielleicht ...