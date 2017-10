"Dahoam is Dahoam"- Dorffest 2017 Fantag "Zauberwelt Lansing"

"Möge der Zirkus beginnen!"



11.00 Uhr: Zirkusdirektor Michael Sporer begrüßt Euch zum zehnjährigen Geburtstagsfest

Einmarsch der Lansinger Zirkusartisten





Mike und die Lansinger singen mit Euch den "Dahoam is Dahoam"-Titelsong

im Anschluss laden Euch Rosi und Sascha gebührend ein



11.30 Uhr: Zirkus Lansing präsentiert:



Clown Gregor hat seinen großen Auftritt

Dompteur Schattenhofer und seine reizende Assistentin Moni zähmen eine "wilde" Bestie

im Anschluss singt Moni Zirkus-Lieder



12.00 Uhr: Die "Bayern1 Band" spielt auf



13.05 Uhr: 10 Jahre Lansing Quiz

Uschi und Hubert testen Euer "Dahoam is Dahoam"-Wissen



13.20 Uhr: "Willer Nicolodi" - präsentiert von Schuhbecks teatro

Einer der weltbesten Bauchredner bringt Euch mit seiner Puppe dazu, von ganzem Herzen zu lachen



13.35 Uhr: Zirkus Lansing präsentiert:

Magier Patrick und seine Assistentinnen Kathi und Vroni beeindrucken Euch mit der Illusion der "zersägten Jungfrau"

Ohne ein Wort zu verlieren ziehen Uschi, Flori und Pfarrer Brandl Euch mit Pantomime in ihren Bann;

im Anschluss verzaubert Kathi Euch mit ihrer Stimme



13.50 Uhr: Zirkusdirektor Michael Sporer informiert über das Geburtstagsprogramm, die Autogrammstunden, Attraktionen auf dem Gelände und den Losverkauf



14.00 Uhr: Mike zieht "Blank" und rockt mit seiner gleichnamigen Band "BlankWeinek"



14.30 Uhr: Zirkus-Gaudi mit den Lansingern

treten Sie, unter der Leitung von Annalena, im Wettkampf gegen zwei Lansinger an



14.45 Uhr: Schuhbecks teatro präsentiert einen Überraschungsgast



15.00 Uhr: Die "Bayern1 Band" heizt ein



16.10 Uhr: Zirkus Lansing präsentiert:

Künstler Sascha beweist sein Talent

Rosi schenkt Euch bunte Seifenblasenträume, während Gerstl sie musikalisch unterstützt



16.45 Uhr: "Trio Queen" - präsentiert von Schuhbecks teatro

Atemlose Spannung, Charme, Ästhetik und akrobatische Höchstleistungen sind bei diesen bezaubernden Damen garantiert



17.00 Uhr: Gregor tritt mit der "HolgerMatthiasWilhelm Band" auf



17.30 Uhr: Die Lansinger sagen Danke und Servus

und singen mit Euch noch einmal den Titelsong "Dahoam is Dahoam"