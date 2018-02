Blickpunkt Sport mit Sportschau und Sport aus Bayern

BR Fernsehen

2018

Moderation: Markus Othmer

Fußball Bundesliga aktuell: Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04,

RB Leipzig – 1. FC Köln

Fußball Bundesliga: Story FC Bayern München, Story FC Augsburg

Fußball 2. Bundesliga: Rückblick VfL Bochum - 1. FC Nürnberg

Fußball Regionalliga Bayern: Story TSV 1860 München, Studiogast: Günther Gorenzel (Sportdirektor)

Olympische Winterspiele in Pyeongchang / Südkorea – Skispringen: Studiogast: Katharina Althaus

Olympische Winterspiel in Pyeongchang / Südkorea – Nordische Kombination: Interview mit Johannes Rydzek

Olympische Winterspiele in Pyeongchang / Südkorea aktuell und „Tops und Flops“

Tischtennis Bundesliga Damen: DJK Kolbermoor – TTK Anröchte

Radball: Bayerische Meisterschaften in Niedernberg

Also sprach Cissé…

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



