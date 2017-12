Blickpunkt Sport mit Sportschau und Sport aus Bayern

BR Fernsehen

Moderation: Markus Othmer

Fußball Bundesliga aktuell: 1. FC Köln – SC Freiburg, Hannover 96 – 1899 Hoffenheim, FC Augsburg – Hertha BSC

Fußball Bundesliga: Story FC Bayern München, Studiogast: Paul Breitner

Fußball 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern – FC Ingolstadt

Biathlon: Weltcup Damen und Herren in Hochfilzen

Ski alpin: Weltcup der Damen in ST. Moritz – Super-G und

Weltcup der Herren in Val d’Isére – Slalom

Ski alpin: Sicherheit im Skisport

Skispringen: Weltcup Titisee-Neustadt – Einzel Großschanze

Basketball-Bundesliga: medi Bayreuth – Oettinger Rockets Gotha

Also sprach Cissé…

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



