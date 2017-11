Blickpunkt Sport mit Sportschau und Sport aus Bayern

BR Fernsehen

2017

Moderation: Markus Othmer

Fußball Bundesliga aktuell: FC Schalke 04 – Hamburger SV, Werder Bremen – Hannover 96

Fußball Bundesliga: Die Sehnsucht nach mehr bayerischen Derbys in der Bundesliga

Rückblick auf FC Bayern München – FC Augsburg,

Studiogast: Thomas Berthold, Fußball-Weltmeister 1990

Fußball Champions League: Vorschau RSC Anderlecht – FC Bayern München

Fußball Weltmeisterschaft 2018: „Oh Mamma Mia“ – die WM ohne Italien

Fußball 2. Bundesliga: FC Ingolstadt – Fortuna Düsseldorf, FC St. Pauli – Jahn Regensburg

Fußball: Auflösung Bayerntreffer – Tor des Monats Oktober

Rodeln: Weltcup-Auftakt in Innsbruck – der Countdown für Olympia 2018 beginnt, Studiogäste: Felix Loch, Olympiasieger 2010 und 2014 und

Julian von Schleinitz, Juniorenweltmeister

Fußball Bundesliga Frauen: FC Bayern München – SV Werder Bremen

Basketball Bundesliga: FC Bayern München – Brose Baskets Bamberg

Eishockey DEL: Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers

Also sprach Cissé…

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



