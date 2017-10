nacht:sicht Reformationsjubiläum

BR Fernsehen

2017

Moderation: Andreas Bönte

Die Reformation hat rückblickend vieles verändert und bewirkt, wie die Trennung von Staat und Kirche und die Besinnung auf den Glauben in der Konzentration auf das Wesentliche. Doch in den vergangenen Jahren stieg die Zahl derer, die der Kirche den Rücken gekehrt haben. Allein 2014 gab es 240.000 Austritte aus der evangelischen Kirche. Viele Menschen suchen in Philosophie und esoterischen Angeboten eine Alternative.



Reform oder Revolution – Was braucht es, um die Kirche aus der Krise zu holen? Hat das Jubiläumsjahr zur Reformation mit seinen Festlichkeiten seinen Teil dazu beigetragen? Was braucht eine mutige und moderne Kirche in der heutigen Zeit? Darüber spricht Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm mit Andreas Bönte in der nacht:sicht.

Redaktion: Andreas Bönte



Andreas Bönte begrüßt in "nacht:sicht" seine Gesprächsgäste bei Dunkelheit in einem Restaurant.