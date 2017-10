Blickpunkt Sport Fußball Regionalliga live: TSV 1860 München - SpVgg Bayreuth



BR Fernsehen

2017

Moderation: Markus Othmer

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will der TSV 1860 München wieder in die Erfolgsspur zurück. Der Spitzenreiter empfängt den Traditions-Club aus Bayreuth im Grünwalder Stadion, der Fußball-Kultstätte mit der besonderen Atmosphäre. Weiterer Vorteil für Löwen-Trainer Daniel Bierofka und sein Team: Die Bayreuther, derzeit auf Platz 13 der Tabelle, haben am Samstag noch ein Spiel gegen den Tabellennachbar SV Schading-Heining, während die 60er an diesem Spieltag – wegen der ungeraden Zahl an Mannschaften in der Liga - am Samstag spielfrei haben.

BR Reporter Bernd Schmelzer kommentiert diese Begegnung zusammen mit dem 52-maligen Nationalspieler und BR-Fußball-Experten Thomas Hitzlsperger. In der Halbzeitpause wird Hitzlsperger zur Glücksfee und zieht zusammen mit dem Präsidenten des Bayerischen Fußballverbandes, Rainer Koch, die Paarungen für das Halbfinale des Toto-Pokales. Es moderiert Markus Othmer.

Redaktion: Christoph Netzel

Kommentar: Bernd Schmelzer



Inhalte zur Sendung zum Artikel Am Reformationsfeiertag BR Fernsehen überträgt TSV 1860 München – SpVgg Bayreuth live 27.10.2017 Pressemitteilungen



Unser Profil

Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Sonntag um 21.45 Uhr.