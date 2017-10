Schuhbecks Meine neubayerische Küche





BR Fernsehen

Deutschland 2017

Was wäre der Fasching in Bayern ohne die Franken. Mit ihrer Prunksitzung in Veitshöchheim mit Spitzenpolitikern und Ausnahmekabarettisten sorgen sie seit Jahren für eine Mordsgaudi. Kein Wunder also, dass Alfons Schuhbeck den Franken in seiner neubayerischen Küche ein "kulinärrisches" Denkmal setzt: Fastnachtssuppe mit Krautfleckerl und "Werschtla".

Der Münchner Sternekoch outet sich in dieser Sendung auch als großer Schmied-von-Kochel-Fan: „Das war ein Riesen-Kämpfer und der ist für sein Bayern gestorben“, sagt Alfons Schuhbeck stolz und präsentiert als Hommage an den Freiheitskämpfer ein mächtiges Schweinskotelett. Und dem Münchner Malerfürsten Franz von Stuck widmet der Münchner Sternekoch seine Baiserschnitte "Stuck".

Die Gerichte in dieser Folge:



Fränkische Fastnachtssuppe

Kotelett "Schmied von Kochel"

Baiserschnitte „Stuck“

Redaktion: Thomas Kania, Wolfgang Preuss



Ob bayerische oder internationale Küche, Starkoch Alfons Schuhbeck weiß aus jeder Küche das Beste herauszukitzeln. Immer wieder kreiert er neue Rezepte und gibt Altbewährtem neuen Pfiff.