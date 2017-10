Landfrauenküche Michaela Gerstner-Scheller - Unterfranken

Zu Gast bei Michaela Gerstner-Scheller in Unterfranken

Die 43jährige Unterfränkin ist Fischwirtschaftsmeisterin und führt den Betrieb im Landkreis Kitzingen bereits in vierter Generation. Auf den rund 100 Hektar großen naturnahen Teichen um den Hof werden über 30 verschiedene Fischarten gezüchtet und in allen Größen verkauft. Auf ihre Artenvielfalt ist die „Fischflüsterin“ richtig stolz. Vor allem aber auch darauf, dass in ihrem Betrieb auch seltene Süßwasserfische wie z. B. der Koikarpfen wachsen und gedeihen. Die Mutter von drei Söhnen lebt mit ihrem Mann und ihrem Vater in Obervolkach im Herzen der Mainschleife.

Redaktion: Sonja Kochendörfer